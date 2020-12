Chociaż już po premierze, CD Projekt RED ma jeszcze wiele roboty przy Cyberpunk 2077. Trzeba naprawić sporo błędów w wersji PC, a przede wszystkim doprowadzić do grywalnego stanu wersje konsolowe, które znalazły się w wielkim ogniu krytyki. Zaznaczmy, że jak najbardziej zasłużonej. Spokojniej jest teraz w obozie Kojima Productions, które też zainteresowało się Cyberpunk 2077.

Zapewne mówimy tu o owocach wcześniej nawiązanej współpracy, bo wspomniany producent wykorzysta pewne elementy nawiązujące do świata Cyberpunk 2077 w jeden ze swoich gier - Death Stranding. Czy takie połączenie ma jakikolwiek sens?

#DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 collaboration is now live! Download the new patch for Death Stranding on PC and enjoy Cyberpunk-themed items for Sam (and more)! pic.twitter.com/0j6sbi78Pc