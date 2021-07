Od kilkudziesięciu godzin 450 000 obserwatorów nie znajdzie na You Tube swojego ulubionego kanału Uwaga! Naukowy Bełkot. Dlaczego You Tube uznał, że dobry kanał popularnonaukowy jest niegodny zajmowania miejsca w jego witrynie?

Prowadzony od kilku lat przez Dawida Myśliwca kanał Uwaga! Naukowy Bełkot był dowodem na to, że You Tube to nie tylko pomnik ludzkiej głupoty. Przystępnie prezentował rzetelną wiedzę na temat chemii, genetyki, neurologii, biologii, fizyki i wszystkiego, co z nimi związane. Nawet oporny na wiedzę zjadacz You Tube’a mógł w przyjaznej atmosferze poznawać świat. Popularny youtuber zarzucał widzów całą masą naukowych informacji na temat tego, co aktualnie może interesować przeciętnego mieszkańca Polski. Opowiadał dlaczego maseczki chronią przed wirusami, jak działają szczepionki i co w mózgu mają lewacy, a co prawacy. Wszystkie te frapujące treści zniknęły na skutek działań hakera i bezmyślności administracji You Tube.

Dlaczego kanał Uwaga! Naukowy Bełkot został zablokowany?

Nad ranem 22 lipca Uwaga! Naukowy Bełkot dwukrotnie padł ofiarą cyberprzestępcy. Haker zmienił jego nazwę i zaczął publikować nagrania live zachęcające do przesłania mu kryptowalut. Drogą włamania była prawdopodobnie wtyczka w przeglądarce internetowej i problem nie został zignorowany przez autora. Pomimo tego You Tube po prostu zamknął kanał, a sytuacja trwa już ponad dwie doby.

W swoim oświadczeniu Dawid Myśliwiec wylewa sporo żalu na politykę You Tube, ale trudno odmówić mu kilku argumentów. Kanał został zablokowany natychmiast. Nikt nie postarał się nawet o weryfikację powodów, dla których pojawiły się na nim podejrzane nagrania. Z drugiej strony, każdy youtuber powinien się z podobną sytuacją liczyć. W ten sposób działa Regulamin You Tube i do podobnego ruchu portal może mieć prawo.

Co pozostało z Naukowego Bełkotu?

Po interwencji You Tube Naukowy Bełkot nie zniknął całkowicie. Dostępny jest drugi kanał Dawida Myśliwca: Wyłącznie Naukowy Bełkot i podcast Przegadana Godzina. Są interesujące, ale fani kanału Uwaga! Naukowy Bełkot mogą czuć niedosyt.

Kanał Wyłącznie Naukowy Bełkot to zdecydowanie krótsze materiały, w których jest dużo autopromocji. Są one też osnute wokół ciekawostek naukowych i nie ma w nich miejsca na bardzo rozbudowane omówienie podejmowanych problemów.

Jeśli Google nie zmieni zdania, fanom pierwotnego formatu pozostaje tylko książka, którą wydał autor. Treściowo jest ona najbardziej zbliżona do zakresu tematów poruszanych na zablokowanym kanale. Niestety, jest książką, co może ją dyskwalifikować w oczach wielu odbiorców treści multimedialnych.

Drugą stroną medalu jest także zasięg kanału. Uwaga! Naukowy Bełkot miał około 450 000 subskrybentów. Wyłącznie Naukowy Bełkot zgromadził ich niespełna 150 000. Przeniesienie się jest możliwe i wymaga tylko dodania nowej subskrypcji, ale nie zainteresuje ona wszystkich fanów kanału Uwaga! Naukowy Bełkot. Trzeba też na nią trafić w powodzi kapryśnie proponowanych przez You Tube materiałów.

#oddajciebełkot : Czy jest szansa na powrót kanału Uwaga! Naukowy Bełkot?

Temat nie koniecznie jest pogrzebany. Podobne blokady kanałów You Tube już zdejmował, ale popularność ma tutaj znaczenie. Naukowy Bełkot nie ma co prawda milionowej stałej widowni, ale wystarczy, że będzie miał ją odpowiednio aktywną. W sieci krąży akcja #oddajciebełkot i wyrażenie swojej opinii na temat decyzji administracji You Tube może pomóc. W końcu zasłania się działaniem dla dobra społeczności. Społeczność to jednak ludzie, więc ich opinia powinna być istotna.

Opublikowanie postu lub wysłanie maila kosztuje nic. Warto przy tym pamiętać, że to nie youtuberzy są beznadziejni. Są dokładnie tacy, jakich chcemy oglądać. Zaistniała sytuacja jest obciachem dla You Tube, ale jej przyjmowanie w milczeniu oznacza, że odbiorcom platformy ten stan rzeczy odpowiada.

Żródło: You Tube, Facebook, Twitter