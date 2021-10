William Shatner, którego znamy między innymi z ikonicznej roli kapitana Gwiezdnej Floty, Jamesa T. Kirka w serii Star Trek, w wieku 90 lat stanie się najstarszym człowiekiem, który poleci w drugi lot kosmiczny Blue Origin. Zobaczmy kto będzie mu towarzyszyć

Pierwszy lot ku granicom kosmosu w wykonaniu Blue Origin nie przeszedł bez echa, lecz to echo niekoniecznie spodobało się Jeffowi Bezosowi. Okazało się bowiem, że równie intensywnie jak temat podróży poruszane były inne problemy, z którymi firmy związane z twórca Amazona, borykają się od lat. A mowa tu o niewłaściwym traktowaniu pracowników, uniemożliwianiu kobietom zyskania pozycji odpowiadającej ich kompetencjom, a także tworzeniu ogromnego bądź co bądź koncernu przy braku poszanowania dla zasad bezpieczeństwa.

Niektórzy mówią, że to cud iż w Amazonie dotychczas nie wydarzył się żaden naprawdę poważny wypadek. A może się wydarzył, tylko firma skutecznie tuszuje takie wydarzenia zgodnie z przyjętą kilka lat temu polityką.

Organizacja pierwszego lotu Blue Origin też była mocno krytykowana

Jak widzicie, mowa o Blue Origin, a tu zaraz pioruny uderzają w Amazona. Zresztą organizacji pierwszego lotu orbitalnego pojazdem New Sheperd także się oberwało za ignorowanie podstawowych zasad BHP, a także zbyt swobodne traktowanie odpowiedzialności osób pracujących przy budowie rakiety i pojazdu. Jednak lot się odbył, wszyscy szczęśliwie wrócili na Ziemię i na tym Blue Origin skupia swoją narrację.



Lipcowy start pierwszej kosmicznej załogowej misji Blue Origin

Lot Inspiration4 w wykonaniu SpaceX to coś o czym Blue Origin może jedynie pomarzyć

We wrześniu SpaceX w ramach misji Inspiration4 wbił medialną szpilę w Blue Origin. Po pierwsze był to dużo dłuższy lot, i to na daleką orbitę (dalej niż MSK, a nawet Hubble), a na dodatek nie wyglądał on jako spełnienie hedonistycznych marzeń bogacza, a wydarzenie, które miało po części charakter dobroczynny.

Jeff Bezos jednak się nie zraża, a jego Blue Origin szykuje już drugą misję pojazdu New Shepperd. Tym razem załoga wydaje się „odpowiedniejsza”, a uwagę zwraca przede wszystkim jeden z załogantów.

Willam Shattner najstarszym człowiekiem w kosmosie, ale orbitalny rekord wciąż dzierży ktoś inny

Na pokładzie New Shepard w trakcie drugiego lotu znajdzie się William Shatner, odtwórca roli kapitana Kirka ze Star Treka (oryginalną serię TOS można obejrzeć na Netflix). Dotychczas w kosmos latał jedynie na pokładzie wyimaginowanych pojazdów, tym razem będzie miał okazję sięgnąć go naprawdę.

Czas najwyższy, bo aktor ma już 90 lat i tym samym będzie najstarszym człowiekiem, który odbędzie taką podróż. Ten rekord na razie należy do 82 letniej Wally Funk, członkini załogi pierwszego lotu Blue Origin. Niemniej, gdy wziąć pod uwagę lot orbitalny, to wciąż najstarszym człowiekiem pozostaje John Glenn, który w 1998 roku w wieku 77 lat odbył swój drugi lot w kosmos, 36 lat po swoim pierwszym locie, który de facto był pierwszym orbitalnym lotem amerykańskiego astronauty.

William Shattner nie jest oczywiście jedynie aktorem, którego kojarzymy z jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kinematografii. Swoją pasją związaną z odkrywaniem nieznanego poza pokładem statku kosmicznego Enterprise, zaraża innych w programach popularnonaukowych. Ostatnio w serii UnXplained (Niewyjasnione tajemnice Świata) realizowanej na zamówienie kanału History.

Kiedy startuje druga misja New Shepard? Kto jeszcze w nią poleci?

Start pojazdu New Shepard NS-18 zapowiedziano na nie wcześniej niż 12 października o godzinie 15:30. Oprócz Williama Shatnera na pokładzie znajdą się Audrey Powers, Chris Boshuizen oraz Glen de Vries. Przebieg lotu będzie podobny jak w przypadku pierwszej misji, pojazd w trakcie 10 minutowego lotu wzniesie się na wysokość około 107 kilometrów ponad powierzchnię Ziemi.



William Shatner i Audrey Powers

Audrey Powers jest wiceprezesem działu misji i operacji związanych z lotami w Blue Origin. Jest osobą odpowiedzialną obecnie za wszystkie aktywności związane z pojazdem New Shepard, w tym kontrolą i zarządzaniem infrastrukturą startową. Swoje doświadczenie zdobywała w NASA jako kontroler misji w ramach programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W przeciwieństwie do innych członków załogi, nie musi płacić za lot, jest on niejako wpisany w zakres jej obowiązków.

Chris Boshuizen to współzałożyciel Planet (wcześniej Planet Labs), firmy której celem jest wdrożenie globalnego systemu monitoringu Ziemi, który pozwala na codzienne obrazowanie całej jej powierzchni poprzez fotografowanie z wysoką rozdzielczością (rzędu kilkudziesięciu cm) z orbity. Podobnie jak Audrey swoje doświadczenie Chris zdobywał w NASA, w centrum badawczo-rozwojowym Ames.



Chris Boshuizen i Glen De Vries

Glen De Vries to z kolei twórca Medidata Solutions, firmy programistycznej, która koncentruje się na tworzeniu rozwiązań dla testów klinicznych powiązanych z rozwojem technologii szczepionek. Obecnie po przejęciu Medidata przez Dassault Systèmes, jest wiceprezesem działu nauk o życiu i ochrony zdrowa w tejże firmie.

Źródło: inf. własna, Blue Origin, foto: Blue Origin