Edytor mapy w Minecraft to nowość, którą wkrótce mogą ogłosić producenci gry. Jej wprowadzenie ułatwi pracę graczom tworzącym w tym cyfrowym świecie mnóstwo imponujących budowli.

Potężne konstrukcje, których budowanie w świecie Minecrafta potrafi pochłonąć wiele godzin. Do tej pory wielu graczy musi poradzić sobie ze stawianiem kolejnych sześcianów blok po bloku. Niektórzy decydują się na wykorzystanie do tego fanowskich modyfikacji. Brakuje jednak oficjalnego rozwiązania, które dostarczałby sam producent gry. Wkrótce jednak może się to zmienić.

Oficjalny edytor mapy do Minecrafta

Doniesienia dotyczące nowego narzędzia do popularnej gry sieciowej Minecraft pochodzą z Twittera – mówi o nich użytkownik Rodger Badgerman, którego zapowiedzi zwykle zgadzały się z tym, co pojawiało się w grze. Podobnie może być i tym razem, biorąc pod uwagę znaleziony w listopadzie ubiegłego roku fragment kodu sugerujący, że twórcy pracują nad edytorem mapy.

Na krótkim filmie, który Badgerman opublikował na Twitterze widać w jaki sposób ma działać nowe narzędzie. Graczom do dyspozycji oddana zostanie funkcjonalność natychmiastowego budowania wybranych konstrukcji ze wskazanych materiałów – to może okazać się najbardziej pożądaną funkcją z uwagi na to, jak czasochłonne jest ręcznie ustawianie sześcianów. Dodatkowo edytor map w Minecraft będzie pozwalał kopiować zaznaczony fragment istniejącej mapy i wklejać go w dowolnym miejscu. Interfejs narzędzia wizualnie odpowiada temu, który znamy z gry, a zatem może to być kolejne potwierdzenie autentyczności doniesienia.

Jak długo trzeba poczekać na pojawienie się nowości?

Producent gry na ten moment nie komentuje najnowszych doniesień. Komentarza brakowało również podczas sygnalizowania przez tzw. insiderów już w listopadzie, że twórcy mogą mieć przygotowaną grafikę promocyjną nowego narzędzia. Nie istnieje zatem konkretna data, kiedy oficjalny edytor map do Minecraft miałby pojawić się w grze. Jeśli jednak doniesienia są prawdziwe, dodatek jest już gotowy do użytku i wygląda na przygotowany do implementacji w produkcyjnej wersji.