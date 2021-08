Lista produktów nagrodzonych w kategorii foto przez członków komisji EISA pokazuje dobitnie, kto ostał się na tym rynku w czasach inwazji smartfonów, a także to, że aparat cyfrowy to nie tylko korpus, ale również obiektyw

Branża fotograficzna przeszła w ostatnich latach ogromną transformację. Początkowo mówiliśmy o zmianach w związku z postępującą popularyzacją telefonów, w tym tych, które doskonale radzą sobie z fotografią i wideo. Te zmiany doprowadziły do wycofania się z rynku aparatów kompaktowych praktycznie wszystkich niegdyś znaczących w tej branży firm.

W sprzedaży wciąż trzymają się takie produkty jak Nikon Coolpix P1000 klasy ultrazoom (wypuszczony na rynek jeszcze w 2018 roku), pojawiają tez nowości typu Canon Powershot Zoom (nowość z końca 2020 roku), ale to jedynie dowód na to, że kategoria kompaktów cyfrowych zmieniła się w kategorię aparatów specjalnego przeznaczenia. Bo nawet seria Sony Cybershot RX100 (ostatnia premiera modelu RX100 VII miała miejsce w 2019 roku) to przecież nie są klasyczne kompakty, a aparaty dla wymagających użytkowników, którym w zasadzie bliżej do miniaturowych bezlusterkowców niż tradycyjnych kompaktów z sensorami o rozmiarze takim jak w większości dzisiejszych telefonów.

Aparaty systemowe, nawet te proste, to dziś zaawansowane maszynki

Druga fala zmian to postępująca profesjonalizacja cyfrowych aparatów systemowych i związany z tym ogólny spadek sprzedaży. Choć jeszcze całkiem niedawno Canon wrzucił do swojej oferty bardzo proste lustrzanki, to w praktyce każda późniejsza jego nowość to aparaty o dużym potencjale. Nawet Canon EOS RP, najprostszy obecnie pełnoklatkowy bezlusterkowiec tej marki jest takim aparatem. Szczególnie, że w świecie systemowych aparatów nie jest ważny jedynie sam korpus, ale również obiektyw.



Profesjonalny aparat czyli średnia klatka niewiele większa od pełnoklatkowego korpusu

A tych ostatnio przybywa coraz więcej. Odpowiedzialna za to jest rozwijająca się kategoria bezlusterkowców, która wymusiła wprowadzenie kompatybilnych obiektywów. Dotyczy to szczególnie Canona i Nikona, bo Sony od dawna stosuje ten sam bagnet (zarówno w klasie APS-C jak i pełnej klatce), ale też nie poprzestaje na już istniejących szkiełkach. W kategorii foto systemowego wciąż dużą rolę odgrywa Panasonic, lecz jego udział nie jest tak duży by zasłużyć na wyróżnienia w kategorii foto EISA 2021-2022. Za to Fujifilm przypomina o sobie na dwa sposoby. Jako producent aparatów średnioformatowych w przystępnej cenie (jak na aparaty tej klasy), a także potentat segmentu bezlusterkowców APS-C.

Lista nagrodzonych produktów foto przez EISA 2021-2022 Wiadomo, że mimo obiektywnych chęci, lista nagrodzonych produktów ma zabarwienie subiektywne, jednak trudno też odmówić im miana produktów godnych polecenia. EISA 2021-2022 ‐ Aparat roku – Sony Alpha 1

EISA 2021-2022 ‐ Aparat zaawansowany – Nikon Z6 II

EISA 2021-2022 ‐ Aparat klasy premium – Canon EOS R5

EISA 2021-2022 ‐ Aparat profesjonalny – Fujifilm GFX 100S

EISA 2021-2022 ‐ Aparat foto-wideo – Sony Alpha A7S III

EISA 2021-2022 ‐ Najlepszy zakup (aparat pełnoklatkowy) – Nikon Z5

EISA 2021-2022 ‐ Najlepszy zakup (aparat APS-C) – Fujifilm X-S10

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw roku – Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw szerokokątny – Sony FE 14mm F1.8 GM

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw szerokokątny zoom (APS-C) – Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw szerokokątny zoom (pełna klatka) – Sony FE 12-24mm F2.8 GM

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw standardowy – Sony FE 50mm F1.2 GM

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw tele zoom – Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VC VXD

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw tele zoom profesjonalny – Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw portretowy – Sigma 85mm F1.4 DG DN Art

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw manualny – Laowa Argus 33 mm f/0.95 CF APO

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw makro – Nikon NIKKOR Z MC 50 mm f/2.8

EISA 2021-2022 ‐ Obiektyw specjalnego przeznaczenia – Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift

EISA 2021-2022 ‐ Innowacja w klasie obiektywów – Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM

EISA 2021-2022 ‐ Oprogramowanie fotograficzne – Zoner Photo Studio X

EISA 2021-2022 ‐ Zaawansowane oprogramowanie fotograficzne – DxO PureRAW

EISA 2021-2022 ‐ Usługa foto – CEWE Photoworld

EISA 2021-2022 ‐ Drukarka foto – Epson SureColor SC-P700

EISA 2021-2022 ‐ Zaawansowany smartfon – OPPO Find X3 Pro

EISA 2021-2022 ‐ Smartfon multimedialny – Sony Xperia 1 III

Tym razem bez lustrzanek, doceniona waga obiektywu w systemie foto

Igrzyska Tokio 2020 pokazały, że lustrzanki wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród profesjonalistów, choć na arenach sportowych nie brakowało też bezlusterkowców. Warto zauważyć, że mówiąc dziś lustrzanka mamy na myśli przede wszystkim zaawansowane aparaty, którym bardzo blisko do bezlusterkowców. Kluczowa różnica konstrukcyjna, związana z wizjerem i lustrem, wciąż istnieje, ale dzisiejsze lustrzanki potrafią być podobnie skuteczne jak bezlusterkowce w trybie wideo, a to właśnie ten element w swoim czasie był słabością lustrzanek.



Najlepszy zakup - bezlusterkowiec klasy APS-C

Zmieniające się firmy, które otrzymały nagrody w danych kategoriach, na przykład najlepszym zakupem w systemie APS-C w tym roku został Fujifilm X-S10, podczas gdy rok temu był to Canon EOS 90D, to wskazówka, że konkurencja jest bardzo wyrównana, a lustrzanki tracą na znaczeniu, także wśród konsumentów. Szczególnie z perspektywy amatora, który nie jest szczególnie wymagający pod względem konkretnych udogodnień. Bo to właśnie one, a nie jakość zdjęć, w segmencie profesjonalnym mogą grać decydującą rolę przy wyborze danego systemu foto.

Mijający rok, od połowy sierpnia 2020, pod względem epidemicznym był wciąż trudny, ale liczba wyróżnień jest nawet większa niż rok temu. Z tą jednak różnicą, że mniej nagród przyznano akcesoriom, a więcej obiektywom. Żadnego wyróżnienia nie otrzymała też lustrzanka.

Canon EOS R5 z zeszłorocznej innowacji na aparat klasy premium, za to Sony z aparatem roku, a Nikon ponownie zakupem roku

Canon co rok chwali się pozycją lidera w branży foto co w przypadku lustrzanek nie dziwi, ale ostatnio podkopał również pozycję numer 1 w przypadku bezlusterkowców. Canon EOS R5 był rok temu uznany za największą innowację. A ponieważ korpusy nie starzeją się tak bardzo, w tym roku ponownie został wyróżniony, ale w kategorii aparatu klasy premium. To oczywiście nie zaskoczenie, w branży pro widać, że coraz więcej fotografów przesiadając się z lustrzanki na bezlusterkowiec wybiera właśnie ten model oraz towarzyszący mu osprzęt.

Sony jednak tanio skóry nie sprzeda i dopóki Canon EOS R3 nie nabierze ostatecznych kształtów, model Sony A1 zasługuje na miano najlepszego aparatu roku. Również Sony A7S III został wyróżniony jako najlepszy aparat foto-wideo, czemu ponownie się nie można dziwić, bo jest to rewelacyjny aparat, choć z wysokiej półki cenowej. Miniaturowemu, ale pełnoklatkowemu, Sony A7C nie udało się zdobyć żadnego z laurów, co nie zmienia faktu, że nawet małe aparaty marki Sony są świetne w wideo. Przykładem tego są nasze nagrania, które w większości realizujemy takim właśnie aparatem.

Nikon na razie nie wzniósł się na wyżyny branży bezlusterkowców, tzn. nie zaprezentował aparatu, który aspiruje do miana najlepszego z najlepszych. Nagrodzony Nikon Z6 II to wciąż bardzo dobry aparat, ale tylko aparat klasy zaawansowanej. Wciąż czekamy z niecierpliwością na Z9, który ma pokazać co naprawdę potrafią bezlusterkowce tej marki.

Za to po raz kolejny Nikon dostał nagrodę zakup roku. Dwanaście miesięcy temu był to Nikon Z 50, który ten laur otrzymał pomimo sensora APS-C. Tym razem w nazwie aparatu ubyło jedno zero i tak zakupem roku jest Nikon Z5, inaczej rzecz ujmując najbardziej przystępny cenowo pełnoklatkowy bezlusterkowiec.



Nikon Z5 najlepszy zakup w klasie pełnoklatkowy bezlusterkowiec

Dwa telefony w zestawieniu, ale nie w kategorii smartfon fotograficzny

Tym razem w kategorii foto EISA nie nagrodziła żadnego monitora, za to znalazły się aż dwa urządzenia z przeciwnej strony barykady jeśli brać pod uwagę przekątną wyświetlacza. Jednak nie mamy tym razem nagrody typu Najlepszy smartfon fotograficzny. Aspirujących do tego miana urządzeń jest dziś całkiem sporo. Za to wyróżnione OPPO i Sony są w zasadzie kalką tego co już zrobiono w kategorii mobilnej.

Źródło: inf. własna, EISA