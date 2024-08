Jak co roku organizacja EISA zrzeszająca ekspertów z branży fotograficznej i tej związanej z urządzeniami mobilnymi wskazała najlepsze produkty w sezonie 2024/2025. Reprezentują najlepiej cechy kluczowe dla produktów w danym czasie. Warto brać je pod uwagę podczas zakupu.

Kategorii EISA jest znacznie więcej niż dwie, ale dla użytkownika urządzeń takich jak smartfony, to właśnie mobilna i ta związana z fotografią będą najważniejsze. Charakter urządzeń, które trafiają do zestawienia znacząco zmienił się na przestrzeni ostatniej dekady. Oczywistością byłoby powtarzanie stwierdzenia, że już tylko bezlusterkowce wśród aparatów zasługują na nagrody, podobnie jak traktowanie kategorii mobilnej jako samodzielnej.

Warto jednak zwrócić uwagę też na inne rzeczy. Nagrody w sekcji foto są w zasadzie oczywiste, bo premier nie mamy tak dużo, by w każdej z kategorii było wielu kandydatów. Wśród telefonów nagrody zdobyły produkty reprezentujące najważniejsze obecnie trendy w tej branży lub zestaw cech, które pozwala traktować je jako uniwersalne. Niektóre kategorie są też tworzone po to, by uhonorować produkty, które właśnie mają swój moment i zdobywają popularność. Niemniej wszystkie wyróżnione aparaty, obiektywy, telefony i akcesoria mobilne to urządzenia, które wybrano nie bez powodu.

Zobaczmy, jakie to urządzenia otrzymały plakietkę EISA 2024/2025.

Najlepsze urządzenia mobilne

W tym roku wyróżniono trzy urządzenia. W kategorii Najlepszy Smartfon nagrodę przyznano Honor 200 Pro. To telefon, który najlepiej można opisać słowami telefon bez słabszych stron (w praktyce zawsze takie się znajdą, ale Honor 200 Pro to mimo wszystko solidny produkt), uniwersalne urządzenie, zarówno wydajne, z dobrym ekranem 6,7 cala OLED, a także sekcją foto (dwa aparaty, główny, tele i przedni 50 Mpix, a ultraszerokokątny 12 Mpix). Ten telefon wyposażono w akumulator 5200 mAh, który obsługuje 100W ładowanie przewodowe. Nie zabrakło też bezprzewodowego, jak i takich drobiazgów jak port IR czy głośniki stereo.

Druga kategoria to Najlepszy Smartfon dla twórców. Tutaj można dyskutować, bo kwestia, kim jest smartfonowy twórca i czego dokładnie potrzebuje. Poza tym wyjątkowa funkcjonalność nie zawsze oznacza najlepszej, a przynajmniej najatrakcyjniejszej dla użytkownika, jakości tworzonych materiałów.

Eksperci EISA wskazali w tej kategorii na Sony Xperia 1 VI, telefon właśnie kontrowersyjny w oczach wielu osób, które uważają, że SONY powinno pozostać przy produkcji sensorów i cyfrówek, ale nie telefonów (nie można odmówić im przynajmniej części racji). Mimo to, również i ten smartfon bardzo dobrze pasuje do swojej kategorii. Biorąc pod uwagę obecność bardzo dobrego osprzętowania, a także mocno rozbudowanego w porównaniu do konkurencji oprogramowania aparatu i preinstalowanych aplikacji dla twórców, ten Sony istotnie dobrze spełni oczekiwania osób określających się jako twórcy.

Trzecia kategoria to Najlepszy Smartfon z AI, która powędrowała do recenzowanego przez nas OPPO Reno12 Pro. Tę kategorię jeszcze dwa lata temu uznalibyśmy na wyrost, dziś AI zagościło na dobre w smartfonach i wyznacza kolejny trend w branży. Nie tylko OPPO stawia na tę technologie i z pewnością są lepsze produkty, ale w klasie cenowej do 2200 zł, czyli nie przesadnie drogich telefonów, OPPO znajduje swoje miejsce.

Choć telefonów co roku pojawia się znacznie więcej, to powyższe kategorie wyczerpują pomysły gremium EISA. Są jednak jeszcze dwa urządzenia ubieralne z nagrodami. Jedno to Najlepszy Smartwatch. Tę kategorię w przyszłości dałoby się rozszerzyć, ale teraz nagrodzono tylko jeden smartwatch. I pewnie nie zdziwicie się, że jest to HUAWEI Watch 4 Pro Space Edition. Więcej o nim przeczytacie w naszej recenzji.

Ostatnie ubieralne urządzenie to Najlepszy Inteligentny Pierścień. To produkty, które mogą w przyszłości stać się popularne, ale wiele zależy między innymi od tego jak uda się rozwinąć ten trend. Samsung dopiero zaprezentował swój produkt Galaxy Ring, dlatego nagroda przypadła obecnemu na rynku już od kilku lat Oura Ring, który najlepiej obecnie prezentuje to czym są i mogą stać się dla nas takie pierścienie.

Trzy pozostałe nagrody w branży mobilnej to Najlepszy Podręczny Głośnik, którą otrzymał Morel Biggie, Najlepszy Przenośny Projektor dla XGIMI MoGo 3 Pro oraz Najlepszy Kompaktowy DAC dla iFi Audio GO Bar Kensei.

Najlepsze aparaty cyfrowe

Urządzenia fotograficzne, za sprawą wszechobecnych smartfonów, stały się bardziej niszowe, a przede wszystkim wyrafinowane. Nie ma co już liczyć na przystępne cenowo kompakty bo i po co, ale jeśli chcecie coś z kategorii zbliżonej to jest tym Najlepszy Smartfon dla twórców. Na Sony Xperia 1 VI głosowali także eksperci branży fotograficznej, a ponieważ użytkowo ten smartfon w części fotograficznej przypomina aparat cyfrowy, nic dziwnego, że otrzymał nagrodę i w sekcji foto.

Kolejnymi nagrodami obdarzono bezlusterkowce, które w tym roku w swoich kategoriach są najciekawszymi propozycjami. Przede wszystkim dlatego, że są nowe, więc mają najwięcej do powiedzenia pod względem nowinek technologicznych. Za rok, a nawet jeszcze w tym roku do sklepów trafią inne produkty, które zapewne EISA nagrodzi w kolejnej edycji konkursu.

Aparat Roku EISA 2024-2025 to Sony A9 III, czyli trzecia generacja drugiego od szczytu jeśli chodzi o pozycjonowanie w tej marce aparatu cyfrowego. Entuzjastom, ale też i amatorom branży cyfrowego foto nie trzeba przedstawiać ani Sony, ani serii Alfa (w skrócie A). To aparat drogi, ale też wyposażony w to co najlepsze może dziś zaoferować branża foto. Zaletą systemu Sony jest bogaty wybór obiektywów. W tym bezlusterkowców najsilniej wyróżnia się pierwsze zastosowanie sensora z globalną migawką, czyli elementu cyfrowego, który eliminuje wszelkie dystorsje podczas fotografowania i filmowania obiektów dynamicznych.



Aparat roku, czyli Sony A9 III

Najlepszy Aparat Kompaktowy to kategoria, która może przeczyć temu co powyżej napisałem, ale kompakt jakim jest Fujifilm X100 VI to coś kompletnie odmiennego od kompaktów sprzed lat. Ta seria rozwijana jest również od dawna i jest swojego rodzaju rodzynkiem. To aparat dla zaawansowanych użytkowników, który pomimo zastosowania stałego obiektywu, oferuje to samo co bezlusterkowce. Na dodatek Fujifilm X100 VI zapewnia charakterystyczny sposób fotografowania, za sprawą ergonomii klasycznego aparatu i cyfrowej symulacji dalmierzowca.

Najlepszy Zaawansowany Aparat Pełnoklatkowy to tym razem Nikon Z 6 III. Długo wyczekiwana kolejna generacja popularnego bezlusterkowca Nikona. To aparat, który przejmuje część cech znacznei wyżej pozycjonowanych Z 8 i Z 9. W końcu w tej klasie Nikon proponuje ekran z w pełni regulowanym odchyleniem. Zastosowany został też nowy sensor, choć rozdzielczości wciąż tradycyjnej bo 24,5 Mpix. Można jednak powiedzieć, że nie trzeba nic więcej, ważniejsza jest tu dobra praca układu przy wysokich czułościach ISO.

Najlepszy Aparat Pełnoklatkowy dla Nikon Zf to nagroda, która w tym roku ma bardziej podkreślić ikoniczność marki Nikon niż wyróżnić najlepszy bezlusterkowiec pełnoklatkowy. Nie można jednak mieć zarzutów pod adresem Nikona Zf, który jest aparatem kierowanym do miłośników klasyki zarówno pod względem wyglądu jak i ergonomii użytkowania.

Nie zabrakło też nagród dla aparatów z wymienną optyką i sensorami APS-C i Cztery Trzecie. Te podkreślają, że to segmenty produktowe wciąż znajdujące swoich amatorów. Najlepszy Aparat Mikro Cztery Trzecie przyznano Panasonic Lumix G9II, a Najlepszy Aparat APS-C bezlusterkowiec Sony A6700.

Najlepsze obiektywy do bezlusterkowców

Pozostałe nagrody w kategorii foto dotyczą obiektywów. Tego typu akcesoria obecnie pojawiają się najczęściej, w przeciwieństwie do np. lamp błyskowych. Między innymi ze względy na fakt, że obiektywy to wciąż dynamicznie rozwijająca się klasa produktów systemowych dla bezlusterkowców i ciągle pojawia się coś nowego. Zbyt wielu nowych szkieł dla lustrzanek już nie uświadczymy o ile jakiekolwiek.



Obiektyw roku, czyli SIGMA 50 mm F1/2 DG DN | Art

I tak kolejno:

Obiektyw Roku EISA 2024-2025 to SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art ,

to , Najlepszy Obiektyw Ultraszerokokątny to Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF ,

to , Najlepszy Obiektyw Ultraszerokokątny Zoom to Canon RF 10-20 F4 L IS STM ,

to , Najlepszy Obiektyw Szerokokątny to Sony FE 16-25 mm F2.8 G ,

to , Najlepszy Zakup Obiektyw Szerokokątny Zoom to Tamron 17-50 mm F/4 Di III VXD ,

to , Najlepszy Standardowy Obiektyw Zoom to SIGMA 28-45 mm F1.8 DG DN | Art ,

to , Najlepszy Teleobiektyw to Sony FE 300 mm F2.8 GM OSS ,

to , Najlepszy Teleobiektyw Zoom to Sony FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II ,

to , Najlepszy Zakup Teleobiektyw Zoom to Tamron 70-180mm F/2.8 Di III Vc VXD G2 ,

to , Najlepszy Superteleobiektyw Zoom to Nikon NIKKOR Z 180-600 mm f/5.6-6.3 VR ,

to , Najlepszy Obiektyw Portretowy to Nikon NIKKOR Z 135 mm f/1.8 S Plena ,

to , Najlepszy Obiektyw Foto-Wideo Zoom to Canon RF 240195 F2.8 L IS Z ,

to , Najlepszy Superzoom to Nikon NIKKOR Z 28-400 mm f/4-8 VR.

Źródło: EISA, inf. własna