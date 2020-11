Gdzie jak gdzie, ale w sklepie Epic Games Store promocji nie brakuje. Znów pojawiła się okazja do zgarnięcia ciekawego tytułu i to zupełnie za darmo.

Elite Dangerous za darmo na Epic Games Store

O tym, że rozdawnictwo Epic Games Store dobrze się sprawdza wiadomo nie od dziś. Nieprzypadkowo zresztą zarządzający tym sklepem nie zamierzają z przyjętego rozwiązania rezygnować. Wprawdzie ostatnio było nieco ciszej, bo i darmowe gry mniej interesujące, ale w tym tygodniu znów warto zajrzeć na Epic Games Store. Do pobrania jest bowiem Elite Dangerous.

O czym mowa? O bardzo dobrze przyjętym symulatorze kosmicznym stawiającym na zmagania MMO. Rozgrywają się one w otwartym świecie, a będąc bardziej precyzyjnym w czterystu miliardach układów gwiezdnych Drogi Mlecznej. Każdy gracz zaczyna zabawę dysponując małym statkiem gwiezdnym i ma za zadanie piąć się w hierarchii zdobywając umiejętności, bogactwa i władzę. Nie każdy musi iść jednak identyczną drogą, można skupiać się na eksploracji, bitwach, wydobyciu surowców, przemycie czy handlu i zarabiać głównie na swojej specjalizacji. Oczywiście można oddawać się też wszystkim tym zajęciom, co zajmuje więcej czasu i wymaga większego wysiłku, ale i zyski mogą okazać się pokaźniejsze.

Poza Elite Dangerous również The World Next Door

Elite Dangerous można pobierać za darmo do 26 listopada do godziny 17:00 polskiego czasu. Dokładnie te same ramy czasowe obowiązują przy drugim darmowym teraz tytule, czyli The World Next Door.

To już zdecydowanie mniej znana produkcja, ale być może i na nią znajdą się chętni. To połączenie gry przygodowej oraz logicznej, rozgrywka obejmuje i bitwy i łamigłówki. Oprawa jest dość specyficzna, twórcy inspirowali się bowiem między innymi anime.

