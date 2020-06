Epic Games Store nie zwalnia tempa. Zgodnie z obietnicami korzystający z tego sklepu mogą rozpocząć pobieranie kolejnej darmowej gry. Tym razem jest to Overcooked.

Overcooked za darmo na Epic Games Store

Trudno zarzucać Epic Games Store, że w ramach swojego rozdawnictwa serwuje graczom mało znane i kiepskie propozycje. Wystarczy przypomnieć, że tylko w ostatnich tygodniach udostępniono GTA 5, Civilization VI oraz Borderlands: The Handsome Collection. Nieoficjalne doniesienia sugerowały właśnie taką kolejność oraz to, że dziś przyjdzie pora na ARK: Survival Evolved. To jednak się nie sprawdziło.

Obecnie posiadający konto na Epic Games Store mogą pobierać Overcooked. Oferta obowiązuje do 11 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, gra zostanie przypisana do biblioteki na stałe.

Czym jest Overcooked?

Overcooked to gra, która na PC debiutowała w 2016 roku. Została przygotowana przez studio Ghost Town Games, a wydana przez Team17.

Mamy tutaj do czynienia ze zdecydowanie luźniejszą tematyką niż w przypadku wyżej wymienionych i udostępnianych ostatnio tytułów. Overcooked to gra zręcznościowa nastawiona na kooperację dla maksimum czterech osób. Skupia się na gotowaniu, problemami są nie tylko ograniczony czas, ale również zmieniające się kuchnie, które dalece odbiegają od tych, jakie znamy ze swoich domów i mieszkań. Realizując określone zadania trzeba uważać na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Nie należy jednak obawiać się rozlewu krwi, co w połączeniu z kreskówkową oprawą graficzną i odrobiną humoru sprawia, iż Overcooked nadaje się jako gra dla całej rodziny (posiada oznaczenie PEGI 3).

Źródło: epicgames

