Aż 200 miejsc pracy w sektorze IT - tyle zagwarantuje otwarcie nowego centrum inżynieryjnego globalnego dostawcy oprogramowania do gier online, Evolution. To doskonała szansa, aby rozwinąć swoją karierę.

Programiści w Polsce nie muszą narzekać na zarobki

O tym, ile zarabia programista w Polsce (w 2021 roku) pisaliśmy jakiś czas temu. Zarobki w branży IT na poziomie 15.000, czy 20.000 zł nie są ani trochę zaskakujące. Nawet początkujący programiści mogą pochwalić się całkiem niezłą pensją nawet 8.000 zł miesięcznie.

Stałe zapotrzebowanie na pracowników w sektorze nowych technologii wynika z ciągłego rozwoju branży. Wszystko, co dzieje się wokół nas jest przecież w jakiś sposób powiązane z infrastrukturą, nad którą godzinami pracowali programiści.

Niemal 50% polskich programistów deklaruje, że chce pracować w ojczystym kraju.

Tak zresztą wynika z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs, w którym aż 45% ankietowanych programistów w Polsce twierdzi, że mając do wyboru inne kraje do pracy - wybrałoby Polskę. Choć na pierwszym miejscu podium plasują się Czesi, którzy w aż 96% deklarują brak chęci zmiany kraju zatrudnienia, to nasz wynik nie jest wcale taki zły.

Nowe centrum inżynieryjne Evolution pozwoli wielu osobom zacząć karierę przy produkcji gier

I to już od przyszłego roku. To właśnie w 2022 roku w Warszawie, Evolution (globalna korporacja istniejąca na rynku już 15 lat) otwiera swoje 10. już centrum inżynieryjne.

Z czym to się wiąże? Pomijając “dynamiczny rozwój firmy” wspominany w niemal każdym ogłoszeniu o pracę - dla potencjalnych pracowników jest to idealna szansa na rozwój kariery przy produkcji gier online. To właśnie tego rodzaju produkcjami zajmuje się Evolution.

I choć nie są to tytuły z czołówek rankingów gier sieciowych (jak np. League of Legends, czy choćby CS:GO), to mimo wszystko jest to miejsce, w którym wiele można się nauczyć od osób, które wiedzą “co w programowaniu gier piszczy”.

Jeśli obudzi się w Was potrzeba spróbowania swoich sił przy produkcji gier online - sprawdźcie, czy znajdziecie ofertę interesujacego stanowiska na oficjalnej stronie Evolution.

Źródło: Evolution.com, No Fluff Jobs