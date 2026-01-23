Kultowa gra wróci jesienią. Ujawnili, czego można się spodziewać

Fani serii Fable mogą świętować. Twórcy ogłosili, że nowa część zadebiutuje już jesienią. Playground Games uchylił rąbka tajemnicy i odsłonił kluczowe mechaniki, główną historię oraz cechy gry.

W trakcie Developer_Direct twórcy kultowej gry Fable pokazali światu pierwszy obszerny przegląd najnowszej zapowiedzianej części Fable. Przedstawiono fabułę gry, pokazano mechanizmy walki, potwierdzono personalizację postaci i odkryto zdefiniowany na nowo system moralności. Twórcy przedstawili również nowych NPC.

Produkcja ma być "nowym początkiem" serii. Twórcy obiecują zachowanie ducha trylogii gry przy opowiedzeniu autorskiej historii w nowym Albionie. Playground Games zaznacza, że nowa odsłona cechować się będzie "brytyjskim humorem, baśniowym tonem i swobodą wyboru". Gra dostępna będzie na Xbox Series X|S, PC (Steam) oraz PlayStation 5.

Fabuła i otwarty świat

Gracz zaczyna swój przygodę jako dziecko, które właśnie odkryło swoje moce. Po skoku w czasie trafia do Briar Hill jako dorosły. Incydent wywraca życie postaci do góry nogami. Tajemniczy przybysz zamienia mieszkańców, w tym babcię naszej postaci, w kamień. Trop prowadzi w świat, bez presji zegara.

Twórcy obiecują prawdziwie otwarty świat. Po opuszczeniu wioski można iść w dowolnym kierunku, odwiedzać osady, podejmować prace i wchodzić w relacje. Główna opowieść poczeka, co ma wspierać bogate aktywności poboczne i różne style gry.

Walka: płynne łączenie stylów

System starć łączy broń białą, dystans i magię w jeden przepływ. Płynność stylu ma z kolei pozwolić uderzyć mieczem i natychmiast cisnąć kulą ognia. Potyczki z grupami wrogów wymagają taktyki, m.in. kontroli tłumu i doboru umiejętności do słabości przeciwników.

Wrogowie mają wyraźne mocne i słabe strony, a na polu bitwy bywa komicznie i chaotycznie dzięki "friendly fire". Baśniowe stwory z charakterem niosą humor, który współgra z poważniejszą naturą walki. Dzięki temu twórcy chcą zachować żartobliwy ton serii i podkreślić klasyczny brytyjski humor.

Moralność i reputacja

Zrezygnowano z liniowej skali dobra i zła. Reputacja zależy od czynów widzianych przez NPC. Przykład? Kopanie kur daje przydomek "Chicken Chaser". Reakcje różnią się między osadami: wpływają na zaczepki, romans, małżeństwo czy ceny w sklepach.

Gracz może balansować opinie lub zapłacić heroldowi, by nagłośnił inny wizerunek. Gra nie ocenia, robią to mieszkańcy Albionu. Jak oceniają twórcy, mechanizm ten ma wzmacniać swobodę i budować tożsamości w różnych osadach, bez wymuszania interakcji przez wątek główny.

Żyjąca populacja i humor

W świecie działa ponad 1 tys. unikalnych NPC z zawodem, rutyną i domem. Osady muszą "działać" logistycznie, by mieszkańcy spali, pracowali i reagowali na gracza. Z czasem poznajemy ich imiona i preferencje, co dodaje warstwy symulacyjnej.

Brytyjski humor przenika dialogi i sytuacje. Twórcy inspirują się m.in. "The Office", "Peep Show" czy "The IT Crowd". Gra stylizowana ma być na mockumentary - pojawią się wypowiedzi postaci do kamery, które podkreślą humor i charakterystykę postaci.