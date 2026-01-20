Sprzedali miliony gier. Kolejny ruch to dodatek do Wiedźmina 3?

Polskie gry są cenione na całym świecie, a najwyraźniejszym przykładem jest seria Wiedźmin. Dzięki informacjom bezpośrednio od jednego z szefów CD Projekt RED wiemy, jak dużo gier z tej serii udało się sprzedać. A to może być przyczynkiem do kolejnego dodatku.

Jeszcze w grudniu Amanda pisała o tym, że ponad 10 lat od premiery Wiedźmina 3 gra może doczekać się nowego dodatku. Na kolejne rozszerzenie w serii wskazują zarówno podcasterzy, jak i rekomendacja jednego z domów maklerskich. Na razie musimy zadowolić się modami oraz dostępną od ponad dwóch lat aktualizacją dla obecnej generacji konsol.

CD Projekt RED mogłoby dodatkiem wybudzić ze snu bazę fanów, którzy dzięki temu mieliby motywację, by zagrać w tytuł przed premierą pełnoprawnej odsłony. Jako że Wiedźmin 4 nie trafi do nas w 2026 roku, taki sposób przypomnienia o marce wydaje się być niewykluczony. Do tego powstaje remake pierwszej części, a to wszystko tworzy obraz dość ciekawej sytuacji dla polskiej marki.

Wiedźmin nadal się sprzedaje. Trzecia część deklasuje inne polskie gry

Michał Król z miesięcznika PSX Extreme podjął się próby zebrania informacji o najpopularniejszych polskich grach. Na portalu X pojawiło się zestawienie, w którym Wiedźmin 3 zdecydowanie odjeżdża konkurencji. Gra CD Projekt RED, która swoją premierę miała w 2015 roku, sprzedała się na całym świecie w nakładzie ponad 60 milionów kopii.

To o 25 milionów więcej niż kolejna pozycja w zestawieniu od tego samego studia, czyli Cyberpunk 2077. Podium zamyka Dying Light Techlandu z 20 milionami sprzedanych egzemplarzy. Dzięki Michałowi Nowakowskiemu, jednemu z szefów w CD Projekt RED, wiemy, że kolejne pozycje zajmują Wiedźmin 2: Zabójcy Królów z 15 milionami kopii oraz pierwszy Wiedźmin, który trafił do 10 milionów graczy.



Sprzedaż gier z serii Wiedźmin jest okazała

Michał Nowakowski dodał w odpowiedzi, że zarówno pierwsza, jak i druga odsłona przygód o Geralcie w dalszym ciągu się sprzedają. W serii nadal drzemie potencjał, który może dodatkowo rozbudzić trzeci dodatek do trzeciej części, a 85 milionów egzemplarzy sprzedanych w całej serii robi wrażenie.

Biorąc pod uwagę, że CD Projekt RED sprzedał 10 milionów rozszerzeń Widmo Wolności do Cyberpunk 2077 oraz reputację firmy w kwestii DLC, zdecydowanie się na trzeci pakiet przygód do Wiedźmina 3 mogłoby okazać się strzałem w dziesiątkę. Stworzeniem rozszerzenia może zająć się Fool's Theory - studio, które oddelegowano do stworzenia remake'u pierwszej części gry ma ponoć pracować nad jeszcze jednym projektem.

Źródło: Techspot