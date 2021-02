Wściekli są nie tylko australijscy użytkownicy, ale również zagraniczne media, politycy i organizacje praw człowieka. Facebook uniemożliwił dostęp oraz możliwość dzielenia się treściami newsowymi na platformie w Australii. Tłumaczy to jako reakcję na projekt ustawy, która nakłada opłaty na firmy takie jak Facebook czy Google. Obowiązuje je do zawierania umów i płacenia wydawcom za umieszczanie linków do ich treści. Jak widać, rząd w Australii mierzy się z opłatami za treści nieco inaczej niż w Polsce.

Australia została w ten sposób poniekąd odcięta informacyjnie. Użytkownicy nie mają dostępu do treści z całego świata. Australijskie media co prawda nadal mogą udostępniać informacje na Facebooku, jednak nikt ich nie zobaczy. Nie widać ani postów ani linków – tylko biały ekran. Z kolei użytkownikom z całego świata odcięto dostęp do najnowszych wiadomości z Australii.

Zablokowano również niektóre treści z kont charytatywnych i stron rządowych, z informacjami o pogodzie, zdrowotnymi i o dostępnie do służb ratunkowych. Jednak później zostały przywrócone, a Facebook uznał to za pomyłkę.

So Facebook can instantly block @abcperth @6PR @BOM_au @BOM_WA AND @dfes_wa in the middle of the #bushfire season, but they can't take down murderous gun crime videos?



Incredible. Unbelievable. Unacceptable. The arrogance.