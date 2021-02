Zapowiedzi związane z tym, iż wraz z iOS 14 pojawią się funkcje ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i prywatności miały miejsce jeszcze w czerwcu zeszłego roku. Już wtedy pojawiły się pierwsze głosy niezadowolenia z obozu Marka Zuckerberga. Później temat nieco przycichł, ale teraz znów jest gorący, bo niektóre pomysły Apple będzie dopiero wdrażać.

Chodzi między inny o dodatkowy komunikat z pytaniem o to, czy użytkownik wyraża zgodę na to, aby dana aplikacja śledziła jego poczynania w celu personalizowania reklam. Jak tłumaczył swojego czasu Tim Cook, nie chodzi o zabranie takich możliwości twórcom oprogramowania, ale o wyraźne informowanie o tym użytkowników i dawanie im wyboru.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I