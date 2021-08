Fiat F500X-F12 to elektryczna hulajnoga do miasta, która poradzi sobie także w nieco trudniejszym terenie. Wysoki moment obrotowy, duże koła i pojemny akumulator to jej cechy charakterystyczne.

Fiat F500X-F12 – największa hulajnoga w ofercie

Nowa hulajnoga elektryczna sygnowana marką włoskiego producenta to propozycja dla ciebie, jeśli liczysz na bardziej dynamiczne przyspieszenie i lepsze działanie na terenie innym niż wyasfaltowana droga. Fiat F500X-F12 ma bowiem silnik o (dość standardowej) mocy 350 W i (zdecydowanie nie standardowym) momencie obrotowym 37 Nm oraz pompowane, 12-calowe koła.

Sama ważąc około 20 kilogramów jest w stanie przetransportować użytkownika o wadze do 120 kg. Po naładowaniu jej akumulatora do pełna (co trwa jakieś 10 godzin) pozwala przejechać nawet 55 kilometrów, co nawet jeśli nie imponującym, to jest jak najbardziej niezłym wynikiem.

W kwestii bezpieczeństwa producent postarał się o pełne oświetlenie z przodu i z tyłu, jak również o hamulce tarczowe – także i z przodu, i z tyłu. Dopełnieniem całości jest z kolei szeroki podest.

Ile kosztuje Fiat 500X na 12-calowych kołach?

Elektryczna hulajnoga Fiat F500X-F12 wjechała już do polskich sklepów. Możesz ją tam kupić za około 2500 złotych. Aktualnie dostępna jest w tylko jednym kolorze, a jest to kolor czarny.

Źródło: 4cv