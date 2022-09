Gracze Fortnite mogli dziś poznać nowości, jakie czekają na nich w rozdziale 3 sezonu 4. Epic Games nazwał tę aktualizację Idylla - i twierdzi, że teraz wszystko jest błyszczące i chromowane. Poza tym w grze pojawił się wyjątkowy przedmiot.

Fortnite: Rozdział 3 sezonu 4 - aktualizacja

Nowy rozdział 3 sezonu 4 w Fortnite rozpoczyna się dziś, w niedzielę 18. września. Gracze mogą już pobierać aktualizację gry (nazwaną Idylla), a razem z nią kilka ciekawych nowości, skórek i broni.

Idylla w Fortnite to świat, w którym wszystko jest błyszczące i chromowane - to dość duża odskocznia w porównaniu do kolorystyki, jaką graczę zapamiętali z poprzedniego rozdziału sezonu.

Jakich zmian doczekał się tym razem Fortnite? Przede wszystkim jest to obecność nowego przedmiotu, Fontanna Chromu (Chrome Splash) który posłuży w trakcie rozgrywki do przechodzenia przez ściany lub strzelania przez nie. Użycie go na graczu ma natomiast nadać mu dodatkowe moce, które przydadzą się podczas ucieczki lub w trakcie pojedynku - postać będzie odporna na obrażenia od broni i ognia.

Fortnite Idylla wprowadza nowe Klucze do Sukcesu oraz Bunkier Kieszonkowy. Klucze wykorzystacie w ukrytych skarbcach, a bunkry pomogą Wam przetrwać atak wroga.

Nowy rozdział w Fortnite to również nowe lokalizacje. Tym razem jest to chromowana wieża w Sanktuarium Herold (w okolicy Schronienia) - to doskonałe miejsce, aby atakować przeciwników z góry przy użyciu snajperki. A jeśli już przy snajperce jesteśmy: Epic Games postanowiło przywrócić do gry Czterotaktową Snajperkę Łowcy, która pojawiła się w 1 sezonie.

Nowe skórki w nowym rozdziale Fotnite: Idylla

Ostatnią istotną dla gry nowością jest pojawienie się zupełnie nowych broni: Strzelby EvoChrome oraz Strzelającego Krótką Serią Karabinu EvoChrome. Będą one zmieniać swoją rzadkość razem z obrażeniom zadawanym przeciwnikom.

To jak, odpalacie Fortnite?

Źródło: Epic Games