Rozdział 3 sezonu 3 został nazwany „Luzik” i właśnie rozpoczyna się w Fortnite. Epic Games przygotowało mnóstwo atrakcji dla graczy, a wszystkie w typowo letnim i wakacyjnym klimacie. Czy nowy sezon Fortnite będzie sukcesem?

Fortnite - sezon 3, rozdział 3: „Luzik”

Pełna kolorów, dziesiątek postaci i mnóstwa zabawy popularna gra battle-royale doczekała się właśnie nadejścia kolejnego już rozdziału 3 sezonu. Najnowszy, 3 rozdział nosi nazwę „Luzik” (ang. Vibin’) i jak twierdzą sami twórcy - ma wnieść do gry „imprezowego klimatu”.

Oprócz ogłoszenia nowego rozdziału, w sieci pojawiły się zwiastuny prezentujące nowości, które czekają na graczy. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest nowy świat - Drzewo Rzeczywistości. Poza tym, że wizualnie jest on dokładnie tym, czego oczekujemy od Fortnite - a więc mieszaniną mnóstwa wielokolorowych obiektów, to będzie można w nim znaleźć łupy (ukryte pod wodospadami) lub wyskoczyć w górę, aby zmienić pozycję na mapie - przy użyciu gejzerów.

Zmianą, która istotnie wpłynie na sposób poruszania się po świecie Fortnite w rozdziale „Luzik” jest pojawienie się nowych zwierząt - tzw. kulojazdów. Jak dziwnie ta nazwa by nie brzmiała - to z pewnością gracze docenią, że będą one służyć do prowadzenia aktywnej walki, bo można z nich strzelać podczas jazdy.

W ramach 3 rozdziału 3 sezonu „Luzik” pojawiła się mechanika związana z nowym przedmiotem - strąki ziarna rzeczywistości. Ich zasadzenie pozwoli zdobyć nawet mityczne przedmioty w trakcie kolejnych meczów (w miejscu ich zasadzenia).

Fortnite „Luzik”: nowe bronie i skórka Dartha Vadera

Umiejętności strzeleckie opanowane podczas walk w 2 rozdziale 3 sezonu (w którym pojawił się tryb gry bez możliwości budowania) gracze będą musieli nieco odświeżyć w nowym „Luziku”. W grze pojawiły się bowiem zupełnie nowe bronie, w tym karabin szturmowy, młot, strzelba zadająca podwójne obrażenia oraz karabin strzelca wyborowego (nowa klasa broni).

Fortnite sezon 3, rozdział 3: Luzik - nowe bronie

Osoby, które poza samą rozgrywką w Fortnite czerpią też przyjemność z kupowania kolejnych skórek - z pewnością będą zadowoleni. W ramach karnetu bojowego pojawia się postać m.in. Dartha Vadera oraz doskonale wszystkim znany… Indiana Jones.

Nowy rozdział, według przecieków, ma być drugim najdłuższym w historii Fortnite i może trwać nawet 120 dni (do 2 października 2022 r.).

To jak, kto wchodzi do świata Fortnite? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Epic Games