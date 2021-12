Winterfest w Fortnite to nie lada gratka dla wielbicieli uniwersum. Codziennie będą czekać na nich specjalne zadania oraz prezenty. Czego jeszcze można się spodziewać po tym zimowym festiwalu?

Niedawno pisaliśmy o tym, że w Call of Duty rozpoczęło świętowanie, a na graczy czeka już kolejny w Fortnite rozpoczął się Winterfest, w którym fani będą mogli otrzymać 14 prezentów, w tym dwa stroje. Jednak prezenty to tylko część z tego, co przygotowano.

Co czeka na graczy?

W Fortnite będzie można zgarnąć dwie skórki, które są sygnowane filmem Spider-Man: No Way Home. Do produkcji trafili Tom Holland oraz Zendaya, czyli aktorzy z kinowego hitu Marvela. Oprócz nich gracze otrzymają skin lodowego Banana, a także dwa kilofy, graffiti, sztandar i wiele innych – codziennie czekać będzie nowa niespodzianka.

Poza prezentami pojawiają się zimowe zadania, za które zdobyć będzie można punkty doświadczenia. Co więcej, kończąc 7 zadań, odblokuje się lotnia Deska Śniegomandosa, a po 10 plecak Lamróz. Wszystkie zadania można wykonywać aż do zakończenia festiwalu.

Do kiedy potrwa Winterfest?

Festiwal potrwa do 6 stycznia 2022 do godziny 15:00.

Rozpoczęliście już zimową zabawę w Fortnite?

