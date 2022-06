Garmin ostatnio bardziej skupia się na multisportowych i lifestylowych zegarkach. Teraz wreszcie przypomniał sobie o biegaczach: zaprezentował pierwszy od trzech lat model ze średniej półki (Forerunner 255) oraz pierwszy model z ładowaniem solarnym (Forerunner 955 Solar).

Garmin Forerunner 255 – wszechstronny zegarek dla biegacza

Garmin Forerunner 255 to oczywiście następca modelu z numerem 245. Producent dobrze wykorzystał te trzy lata, dzięki czemu aktualizacja jest niemała. Przede wszystkim pojawił się wielozakresowy GPS, jest też pełna obsługa triathlonu, są narzędzia ułatwiające przygotowania do wyścigów i tym razem nie zabrakło płatności Garmin Pay. Nowy zegarek ma także nieco większy wyświetlacz (1,3, a nie 1,2 cala). Udało się również wydłużyć czas pracy: z 7 do 14 dni w trybie zegarka i z 24 do 30 godzin w trybie GPS.

Wśród podstawowych funkcji zegarka znajdują się: poranny raport, zaawansowany monitoring treningu, polecany trening codzienny, treningi adaptacyjne, wskaźniki mocy biegowej, stanu wytrenowania i czasu regeneracji, a także pomiar tętna, energii, stresu, natlenienia krwi oraz czasu i jakości snu.

Garmin Forerunner 255 kosztuje 349,99 euro. Dostępny jest również (droższy o 50 euro) model z dopiskiem „Music” umożliwiający słuchanie muzyki z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music, a także do 500 utworów zapisanych w pamięci urządzenia.

Garmin Forerunner 955 Solar – napędzany słońcem

Firma Garmin zaprezentowała również model Forerunner 955 Solar – to pierwszy w jej ofercie zegarek dla biegaczy wykorzystujący zasilanie energią słoneczną. Dzięki temu może pochwalić się nawet 20-dniowym czasem pracy w trybie smartwatcha i 49-godzinnym – w trybie GPS.

Forerunner 955 ma wszystko to, co 255, a do tego jeszcze oferuje między innymi łączność Wi-Fi, czuły wyświetlacz dotykowy, miejsce na 2000 utworów, grupowy LiveTrack, podwójną siatkę współrzędnych i więcej trybów treningowych.

Garmin Forerunner 955 Solar kosztuje 649,99 euro. Dostępny jest również (tańszy o 100 euro) model pozbawiony zasilania słonecznego.

