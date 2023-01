Nie znaleźliście pod choinką tego, czego oczekiwaliście? A może po świątecznym szale pora zrobić prezent dla siebie? Każdy powód jest dobry, aby skorzystać z Wyprzedaży Noworocznej w Geekbuying, gdzie promocje sięgają nawet 75%.

Nie udało się w święta? Są kolejne atrakcyjne promocje w Geekbuying

Świąteczny szał zakupowy już za nami. Wszyscy, którzy polowali na prezenty w atrakcyjnych cenach zapewne już dawno wręczyli je bliskim - albo i sobie. To jednak nie oznacza, że na kolejne promocje musimy czekać do następnego roku.

Wręcz przeciwnie. W Geekbuiyng rozpoczęła się właśnie Wyprzedaż Noworoczna, a to doskonała okazja, aby zrobić sobie prezent. W końcu wchodzimy w nowy rok, prawda? Powód do zakupów w świetnych promocjach znajdzie się zawsze, a rabaty sięgające 75% tylko to potwierdzają.

Na czym polega Wyprzedaż Noworoczna w Geekbuying?

Geekbuying w okresie poświątecznym zorganizowało naprawdę nie lada gratkę dla tych, którzy lubią polować na okazje. Poza wysokimi rabatami, klienci mogą wziąć udział w losowaniu, w którym pula nagród to prawdziwe szaleństwo.

Do rzeczy jednak. Zasady Wyprzedaży Noworocznej są proste: wystarczy zarejestrować się na Geekbuying.pl aby móc wziąć udział w „Szczęśliwym Losowaniu”. Oferta trwa od 28.12.2022 do 26.01.2023, więc jest sporo czasu na zgarnięcie wielu nagród. A o jakich nagrodach mowa?

Przenośna stacja zasilania Bluetti EB240

20x niespodzianka

100x 6% kupon zniżkowy na zakupy

zniżkowy na zakupy 100x 200 zł zniżki na zakupy o wartości powyżej 2000 zł

na zakupy o wartości powyżej 2000 zł 200x 100 zł zniżki na zakupy o wartości powyżej 1000 zł

na zakupy o wartości powyżej 1000 zł 500x 40 zł zniżki na zakupy o wartości powyżej 360 zł

Jak widać, w puli znajduje się mnóstwo nagród i wszyscy - bez wyjątków - mają szansę na zdobycie każdej z nagród.

Dziennie do odebrania jest 1 szansa w „Szczęśliwym Losowaniu”. Osoby, które wcześniej składały zamówienie na Geekbuiyng.pl otrzymają natomiast 3 szansy. Aby uzyskać więcej szans w losowaniu, można wykonać kilka czynności:

subskrybowanie newslettera Geekbuiyng, w którym przesyłane są najciekawsze oferty (1 dodatkowa szansa);

udostępnienie informacji o promocji „Szczęśliwe Losowanie” w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter lub Pinterest - maksymalnie 3 dodatkowe szanse dziennie);

złożenie zamówienie w okresie trwania oferty (tj. do 26.01.2023 r. - 3 dodatkowe szanse).

Główna nagroda o wartości ponad 7000 zł

Bluetti EB240, która stanowi główną nagrodę w ofercie „Szczęśliwe Losowanie” to przenośna stacja energii, którą producent wycenił na 7300 zł. Urządzenie tej samej marki, aczkolwiek o mniejszej pojemności mieliśmy okazję przetestować i spodobała nam się w nim jakość wykonania i wysoka wydajność. Nie bez powodu zresztą przenośna stacja energii Bluetti otrzymała od nas znaczek „dobry produkt”.

Jeśli natomiast chodzi o model, który można wygrać w losowaniu: jest to akumulator o pojemności aż 2400 Wh z szeregiem przydatnych gniazd i czytelnym wyświetlaczem. Bez problemu podłączymy do niego klasyczną wtyczkę AC 230V, USB-C (aż 45W), ale też wtyczkę samochodową 12V. Bluetti EB240 sprawdzi się podczas wyjazdów, ale też jako awaryjne źródło zasilania w domu.

Jakie promocje kuszą w ramach Noworocznej Wyprzedaży Geekbuying?

Rabaty sięgające 75% w przypadku Wyprzedaży Noworocznej nie są bzdurą. W sklepie znajdziemy szereg produktów z różnych kategorii, które zostały znacznie przecenione. Tak zatem skusić na zakup mogą się osoby poszukujące robotów sprzątających.

Odkurzacz ILIFE V9e w ramach Noworocznej Wyprzedaży został przeceniony aż o 400 zł i kosztuje teraz 399 zł. Na nieco wyższej półce znajduje się z kolei Redroad G10, który kosztuje obecnie 2099 zł i w naszym teście zabłysnął długim czasem pracy na baterii. Zabłysnęły też podłogi w domu Grzegorza, który go dla Was testował - i docenił funkcję wibracyjnego mopowania.

Odkurzacz automatyczny Redroad G10 na naszych testach

Jeśli nie odkurzacze automatyczne, to może coś, co przyda się już dzisiaj - z uwagi na brak śniegu za oknem. Hulajnoga elektryczna KUGOO Kirin S4 o mocy 350W została przeceniona do kwoty 1499 zł i bez wątpienia nada się do krótkich dojazdów do pracy lub po drobne zakupy.

Jeśli natomiast hulajnoga to nie zabawka dla ciebie i wolisz poruszać się na nieco większych dwóch kółkach - koniecznie sprawdź przeceniony o 340 zł rower elektryczny Eleglide T1 Step-Thru z silnikiem 250W i akumulatorem o pojemności wybitnych 450 Wh. W trybie elektrycznym przejedziesz na nim nawet 50 km, a przy częściowym wspomaganiu aż 100 km.

Hulajnoga elektryczna KUGOO Kirin S4

W ofercie Geekbuying w ramach Noworocznej Wyprzedaży znajdują się też ciekawe oferty na mniejsze przenośne stacje zasilania. Osoby poszukujące podobnego urządzenia w ramach posiadania awaryjnego zasilania w domu - lub po prostu do wykorzystania na wyjazdach mogą się zainteresować propozycją Oukitel P501 (505 Wh), która oferuje szereg portów USB (docenisz je m.in. na biwaku) oraz wbudowaną latarkę za 1799 zł.

Przenośna stacja energii Oukitel P501

Nieco tańsza propozycja i jednocześnie o mniejszej pojemności akumulatora (bo 384 Wh) to z kolei przeceniona na 1549 zł stacja CTECHi GT600, która okaże się być bardziej poręcznym rozwiązaniem dla osób o nieco mniejszych wymaganiach.

Geekbuying przygotowało też promocje dla graczy. Przeceniony do 1244 zł monitor gamingowy KTC H27T22 wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 x 1400 pikseli (QHD i przekątna 27") i może pochwalić się częstotliwością odświeżania 165 Hz (1 ms czasu reakcji). W tej cenie to dobra propozycja nie tylko jeśli potrzebujesz monitora do gier, ale też do codziennego wykorzystania np. w trakcie pracy.

Nie trzeba wpisywać żadnych kodów rabatowych

Wyprzedaż Noworoczna w Geekbuiyng.pl to wyprzedaż, jaką lubi każdy z nas. Produkty są przecenione - i żeby je kupić, wystarczy… dodać je do koszyka i zapłacić. Sklep nie wymaga w ramach obecnej promocji podawania wymyślnych kodów rabatowych.

Każdy chętny może skorzystać z promocji przechodząc bezpośrednio na stronę oferty i wybierając produkt, który go interesuje do koszyka. Nie ma też trudności z płatnością oraz wysyłką zamówienia. Sprzęt opłacimy m.in. BLIK-iem, a urządzenia wysyłane są z polskich magazynów. Tanio, szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Artykuł powstał w ramach współpracy z Geekbuying.