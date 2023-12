GeForce i Cyberpunk spotykają się po raz trzeci

NVIDIA współpracując z CD Projekt RED zapewniła polskiemu studiu wsparcie technologiczne, które objawiało się m.in. wdrożeniem Ray oraz Path Tracingu (znanego pod nazwą Overdrive) w Cyberpunk 2077. Co ciekawe, na polu marketingowym również było widać owoce ich współpracy.

Pierwsze podejście - GeForce RTX 2080 Ti

W 2020 roku firma NVIDIA wprowadziła na rynek swoją pierwszą kartę graficzną, nawiązującą do niewydanego wówczas Cyberpunka 2077. Pierwszym limitowanym GPU była jednostka oparta o RTX 2080 Ti. Wyprodukowano zaledwie 200 egzemplarzy, z czego 77 egzemplarzy było dystrybuowanych wyłącznie wśród uczestników akcji konkursowych #RTXOne. Finalnie część tych kart znalazła na aukcjach w serwisie eBay w absurdalnych kwotach.

Drugie rozdanie - GeForce RTX 3080

Pod koniec tego samego roku NVIDIA ujawniła kolejny limitowany model z tej serii – RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition. Ten egzemplarz radykalnie przewyższył ekskluzywnością swojego poprzednika gdyż nie dosyć, że został zaprojektowany przez wewnętrznych modderów firmy NVIDIA z GeForce Garage, to powstała zaledwie tylko jedna sztuka tego GPU. Finalnie karta została nagrodą w specjalnym wydarzeniu zorganizowanym na chińskiej platformie Weibo.

Trzecia runda - GeForce RTX 4080

Prawie trzy lata firma NVIDIA czekała na zaprezentowanie kolejnej karty graficznej czerpiącej inspirację z uniwersum Cyberpunk 2077 – GeForce RTX 4080. Ta edycja, której motywem przewodnim jest organizacja Arasaka ze świata Cyberpunka, odchodzi od konwencjonalnego czarno-żółtego projektu na rzecz efektownej estetyki czerni i chromu.

Choć tych kart ma być zdecydowanie więcej więcej, niż w poprzedniej edycji, to ich rozdanie ponownie zostanie ograniczone się do Chin. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć muzykę nawiązującą do Cyberpunka 2077 i udostępnić ją w mediach społecznościowych do 2 stycznia (konkurs rozpoczął się w połowie grudnia). NVIDIA wybierze jednego zwycięzcę, który otrzyma ekskluzywną kartę graficzną RTX 4080. Dodatkowo pozostali finaliści konkursu otrzymają (w ramach nagród pocieszenia) specjalnie zaprojektowane ubrania czy podkładki pod mysz.

A co Wy sądzicie o najnowszym wydaniu karty graficznej NVIDIA w edycji Cyberpunk 2077? Który model Wam najbardziej odpowiada? Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Źródło: VideoCardz