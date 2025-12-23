Chciał kupić kartę GeForce RTX 3080 Ti. Trafił na rzadką wersję NVIDII

Zakup używanego sprzętu komputerowego potrafi zaskoczyć. Jeden z użytkowników Reddita, szukając kart GeForce RTX 3080 Ti, trafił na rzadkie egzemplarze inżynieryjne z aż 20 GB pamięci, które nigdy nie trafiły do regularnej sprzedaży.

Czasami zakup sprzętu komputerowego z drugiej ręki może przynieść coś więcej niż tylko oszczędność pieniędzy. Okazuje się, że rynek używanych podzespołów potrafi skrywać prawdziwe perełki, o których istnieniu większość użytkowników nawet nie wie. Przekonał się o tym jeden z użytkowników serwisu Reddit, który zupełnym przypadkiem stał się właścicielem wyjątkowo rzadkiej wersji karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti.

Kupił rzadką wersję karty GeForce RTX 3080 Ti

Użytkownik znany jako Tommyjones91 planował zakup dwóch używanych kart NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Transakcja wyglądała na zupełnie zwyczajną – sprzedawca twierdził, że pracował w dziale IT, a oferowane modele nie miały nic wspólnego z wersjami testowymi czy inżynieryjnymi. Dopiero po czasie okazało się, że nowe nabytki są czymś znacznie bardziej niezwykłym.

Zakupione karty okazały się inżynieryjnymi próbkami RTX 3080 Ti, wyposażonymi aż w 20 GB pamięci GDDR6X 320-bit, zamiast standardowych 12 GB GDDR6X 384-bit. Takie konstrukcje były testowane przez NVIDIĘ, jednak nigdy oficjalnie nie trafiły do sprzedaży, co czyni je unikalnym fragmentem historii rozwoju kart graficznych.

Dla przypomnienia – RTX 3080 Ti zadebiutował w czerwcu 2021 r. jako ulepszona wersja RTX 3080. Oferował więcej rdzeni CUDA, wyższe taktowania oraz zwiększoną ilość pamięci VRAM. Przeskok z 10 do 12 GB był wówczas istotny, ponieważ 10 GB zaczynało ograniczać komfort grania w 4K. Wersja z 20 GB wyprzedzała jednak swoje czasy i rozwiązywała problem zapasu pamięci z ogromnym zapasem.

Trudno uruchomić kartę, która nie istnieje

Posiadanie tak nietypowego sprzętu nie obyło się jednak bez problemów. Choć karty bez trudu się uruchamiały i wyświetlały obraz, system Windows nie potrafił zainstalować sterowników. Powodem był brak oficjalnych identyfikatorów urządzeń, które są wymagane przez standardowe sterowniki NVIDII.

Dopiero zastosowanie specjalnego patchera, umożliwiającego ręczne dodanie identyfikatorów kart, pozwoliło na rozwiązanie problemu. Po tej operacji udało się zainstalować sterownik GeForce w wersji 581.94, a karty zaczęły działać stabilnie i bez zarzutów. Według właściciela oferują one wydajność wyższą niż standardowy RTX 3080 Ti, a dodatkowa pamięć VRAM daje znacznie większy komfort pracy.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy przypadek pojawienia się 20-gigabajtowego RTX 3080 Ti na rynku wtórnym. Wcześniej w serwisie eBay można było znaleźć kartę Founders Edition z taką samą ilością pamięci (wówczas karta została wyceniona na 2 tys. dol.). Tommyjones91 skontaktował się nawet z jej nabywcą – to właśnie on podsunął pomysł użycia patchera, który okazał się kluczem do sukcesu.