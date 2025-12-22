ASUS o tym zapomniał. Najdroższa karta dla graczy ma problem z wtyczką

ASUS GeForce RTX 5090 MATRIX to karta graficzna, która ma sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających graczy. Wydajna, efektowna i dopracowana w niemal każdym detalu… niemal, ponieważ w sieci pojawiły się doniesienia o problemach z podłączeniem wtyczki zasilania.

Prezentacja karty graficznej ASUS ROG GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition wzbudziła sporo emocji. To specjalna, ulepszona wersja referencyjnej karty NVIDIA GeForce RTX 5090, przygotowana z okazji 30-lecia obecności firmy ASUS na rynku kart graficznych. Model ten został wyceniony na niemal 20 tys. zł, co czyni go jedną z najdroższych propozycji skierowanych do graczy i entuzjastów sprzętu PC.

Karta wykorzystuje autorski projekt płytki drukowanej, który pozwala dostarczyć nawet 800 W mocy. Standardowo GPU zasilane jest przez złącze 12V-2x6 (12VHPWR) z limitem 600 W, jednak po podłączeniu dodatkowego zasilania GC-HPWR możliwe jest zwiększenie limitu do 800 W. Rozwiązanie to pozwala podnieść limity mocy i uzyskać jeszcze lepsze osiągi. Jest jednak pewne „ale” – jeden z użytkowników zauważył niepokojące problemy z podłączeniem wtyczki zasilania.

Problemy z zasilaniem

Użytkownik Adrenaline424 z serwisu Reddit zauważył, że gniazdo zasilania w jego egzemplarzu karty jest lekko przesunięte względem obudowy. W efekcie utrudnia to, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwia prawidłowe podłączenie przewodu 12V-2x6.

Sytuację opisał następującymi słowami:

“Czy komuś jeszcze udało się zdobyć Matrixa 5090? Dzisiaj próbowałem zamontować swoją kartę i wygląda na to, że złącze 12VHPWR na GPU jest przesunięte w prawo względem ramy chłodzenia, przez co nie da się podłączyć przewodu. Dość absurdalne jak na kartę graficzną za 4000 dolarów…”

ASUS bada sprawę

Problem wygląda na niedopracowanie konstrukcji karty. Przy sprzęcie z tak wysokiej półki cenowej podobna wada wydaje się niedopuszczalna – tym bardziej że nowa, 16-pinowa wtyczka zasilania jest szczególnie narażona na przegrzewanie. Sama NVIDIA wskazywała, że nieprawidłowe lub niepełne podłączenie przewodu może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się złącza. W efekcie użytkownicy ryzykują uszkodzenie niezwykle drogiego sprzętu.

Wiemy już, że ASUS skontaktował się z użytkownikiem i prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Adrenaline424 ma nadzieję, że nie jest to wada całej serii, a sprawa zakończy się wymianą karty na egzemplarz wolny od problemów. Serwis VideoCardz sugeruje jednak, że to problem większej liczby kart ASUS RTX 5090 Matrix.

Warto również dodać, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy producenci nie do końca przemyśleli konstrukcję karty graficznej, co skutkowało problemami z podłączeniem przewodu zasilania. W przeszłości podobne trudności zgłaszano m.in. w przypadku referencyjnej kary graficznej AMD Radeon RX 7600.