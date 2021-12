Odświeżony GeForce RT 2060 miał być zbawieniem dla graczy, którzy nie mogą kupić nowych kart GeForce RTX 3000. Okazuje się, że nowy model może też zainteresować… kopaczy kryptowalut.

Tak dziwnej premiery nie było od lat. GeForce RTX 2060 12GB zadebiutował w kilku niereferencyjnych wersjach, których... na ten moment na próżno szukać w sklepach. Nie wiadomo kiedy i za ile będą dostępne.

Model GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 12GB GeForce RTX 2060 SUPER Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Turing / 12 nm Układ graficzny Turing TU106 Turing TU106 Turing TU106 Jednostki cieniujące 1920 2176 2176 Jednostki teksturujące 120 136 136 Jednostki rasteryzujące 48 64 64 Rdzenie Tensor 240 272 272 Jednostki RT 30 34 34 Taktowanie rdzenia 1365/1680 MHz 1470/1650 MHz 1470/1650 MHz Moc obliczeniowa 6,5 TFLOPS 7,2 TFLOPS 7,2 TFLOPS Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 336 GB/s 336 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 160 W (8-pin) 185 W (8-pin) 175 W (8-pin) Cena (sugerowana) $349 ??? $399

Karta bazuje na starej architekturze Turing, ale została wyposażona w większą pojemność pamięci VRAM – specyfikacja przypomina wcześniejsze modele GeForce RTX 2060 a GeForce RTX 2060 SUPER.

Dostępne modele wykorzystują autorskie, ulepszone chłodzenie. W niektórych wersjach dodatkowo można liczyć na fabrycznie podniesione zegary, co powinno przełożyć się na nieco lepsze osiągi.

GeForce RTX 2060 12GB nadaje się do kopania kryptowalut

Na jaką wydajność można liczyć? Redakcja PC Market przetestowała model Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan 12GB, a więc podstawową wersję o standardowych taktowaniach.



Wydajność w Battlefield 2042 w 1080p



Wydajność w Myst w 4K (DLSS)



Wydajność w Division 2 w 4K

Nowy model teoretycznie nada się do grania w rozdzielczości 1080p lub 1440p – w nowszych tytułach oferuje on trochę słabsze osiągi niż GeForce RTX 3060 i porównywalne do Radeona RX 6600 (jego przewagą jest obsługa Ray-tracingu i DLSS).

Warto jednak zwrócić uwagę na osiągi w kopaniu kryptowaluty Ethereum – RTX 2060 12GB osiąga tutaj 31,65 MH/s. Może nie jest to rewelacyjny wynik, ale sprzęt jest bardzo opłacalny (oferuje on bardzo dobry stosunek wydajności do pobieranej energii elektrycznej). Nie znajdziemy tutaj żadnych zabezpieczeń, jak w przypadku modeli GeForce RTX 3000 LHR.

W takiej sytuacji nowy GeForce RTX 2060 stanie się łakomym kąskiem dla górników, którzy będą go wykorzystywać do budowy koparek kryptowalut. Może to oznaczać, że kart będzie brakować w sklepach, a gracze co najwyżej będą mogli obejść się smakiem. A miało być tak pięknie...

Źródło: PC Market, Tom's Hardware (foto)