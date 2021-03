Szybkie i proste rozwiązania często są tymi najlepszymi. Z podobnego założenia wyszli twórcy serwisu Genially, który pozwala na przygotowanie ciekawych prezentacji, infografik i raportów.

Jak stworzyć dobrą prezentację? To pytanie zadają sobie nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, projektanci, a nawet pracownicy korporacji. Jeżeli też się nad tym zastanawiacie, dobrym pomysłem może być skorzystanie z serwisu Genially.

Genially – szybki sposób na zrobienie prezentacji (i nie tylko)

Genially to prawdziwy kombajn do projektowania interaktywnych zasobów. Serwis pozwala na tworzenie prezentacji, infografik, plakatów, przewodników, a nawet raportów – wszystko odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, więc nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania, a dostęp do projektów uzyskujemy po zalogowaniu na swój profil.

Pomimo rozbudowanej funkcjonalności, obsługa narzędzia jest intuicyjna i powinni sobie z nią poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy (twórcy udostępnili też sporo poradników, które ułatwiają korzystanie z serwisu). Ciekawą opcją jest również możliwość połączenia prezentacji z materiałami w popularnych serwisach np. Google Maps, Instagram czy Facebook.

Genially to szybki i prosty sposób na przygotowanie ciekawych materiałów. Narzędzie może być wykorzystywane do nauki, ale jego funkcjonalność powinna zainteresować pracowników zajmujących się prezentacją różnych treści. Projekty można udostępnić znajomym (też nie jest tutaj wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania – dostęp do nich uzyskujemy z poziomu przeglądarki internetowej).

Podstawowy dostęp do serwisu jest darmowy, ale wiąże się z ograniczeniami niektórych funkcji, szablonów i grafik. Wykupienie płatnego dostępu daje dostęp do większej bazy zasobów, a do tego np. zabezpieczenia dostępu hasłem, oznaczania prezentacji swoim logo i pobierania materiałów na dysk. Zwykłe licencje to koszt 9,99 euro/msc lub 39,99 euro/msc, ale dla uczniów i studentów przewidziano tańsze licencje (Student - 1,25 euro/msc, Edu Pro – 4,99 euro/msc).

Źródło: Genially

Zobacz więcej o oprogramowaniu: