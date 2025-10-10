Intel zapowiada nowe karty graficzne ARC. Producent zdradził pierwsze szczegóły

Intel nie rezygnuje z kart graficznych ARC. Firma ujawnił pierwsze szczegóły nowej serii chipów, które w przyszłości trafią do komputerów.

Karty graficzne Intel ARC to nie miały łatwych początków, ale z biegiem czasu stają się coraz lepszą alternatywą dla układów NVIDIA GeForce i AMD Radeon. Karty graficzne z nowej generacji Battlemage często znajdują się wśród polecanych kart graficznych dla graczy.

Wiemy, że Intel nie zamierza porzucać segmentu kart graficznych. Na konferencji Intel Technology Tour Arizona, podczas omawiania szczegółów dotyczących procesorów Panther Lake, producent zdradził plany dotyczące rozwoju układów graficznych ARC.

Nowe karty graficzne

Warto zwrócić uwagę na slajd dotyczący rozwoju układów graficznych – procesory Panther Lake zostaną wyposażone w zintegrowany układ graficzny na bazie architektury Xe3, ale w planach producenta jest też nowa rodzina układów ARC, która ma bazować na architekturze Xe3P (zapewne chodzi o ulepszoną architekturę, być może pod względem wydajności)

Producent nie potwierdził czy chodzi o nową rodzinę zintegrowanych układów graficznych w procesorach, czy samodzielne karty graficzne.

Zarys chipu może jednak sugerować, że będzie to układ stosowany w kartach graficznych. Być może to zapowiedź kart graficznych ARC z nowej rodziny Celestial (najprawdopodobniej będą to karty wydane już jako modele z serii ARC Cxxx). Na potwierdzenie informacji będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.