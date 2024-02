Jeden z najpopularniejszych seriali wszech czasów – “Gra o tron” – doczeka się kolejnego spin-offa. To prequel “Rodu smoka”. Co o nim wiadomo?

Gra o tron z nowym spin-offem. Powstaje prequel Rodu smoka

Według nieoficjalnych doniesień trwają prace nad kolejnym spin-offem “Gry o tron”. Produkcja nosi roboczy tytuł “Aegon’s Conquest” i ma skupiać się na postaci Aegona Zdobywcy.

Ukazane w niej zdarzenia poprzedzają te nakreślone w “Rodzie smoka” o niespełna sto lat i pozostają pod znakiem podboju sześciu z siedmiu królestw Westeros, dokonanego rękoma tytułowego bohatera oraz jego sióstr, wspieranych przez smoki i armię.

Choć produkcja wciąż skrywa wiele niewiadomych, poznaliśmy pierwsze, związane z nią nazwisko. Mowa o Mattsonie Tomlinie – człowieku, stojącym za scenariuszami do tytułów, takich jak “Batman” Matta Reevesa czy “Matka / Android”, którego też jest reżyserem.

Nowy spin-off “Gry o tron” ma być "powrotem do korzeni" uniwersum George'a R.R. Martina, choć na ten moment trudno wskazać, czy pod hasłem tym kryje się coś więcej, aniżeli krok wstecz na osi czasu.

Co z pozostałymi spin-offami?

Zanim doczekamy się oficjalnej zapowiedzi nowego spin-offa “Gry o tron”, HBO konsekwentnie rozwija pozostałe “odnogi” świata przedstawionego. Po ciepłym przyjęciu “Rodu smoka” jeszcze tego lata można wypatrywać premiery jego kolejnego sezonu.

Otrzymaliśmy też pozytywne stanowisko korporacji w przedmiocie rozwoju serialu "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" – adaptacji "Opowieści z Siedmiu Królestw", osadzonej około 90 lat przed wydarzeniami z oryginalnej serii.

“Gra o tron” i “Ród smoka” są dostępne w bibliotece serwisu HBO Max.

