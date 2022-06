Bardzo dobrze przyjęta na całym świecie gra survivalowa Green Hell doczekała się w tym roku odświeżenia w wersji na gogle VR. Po kwietniowej premierze w sklepie Oculus Quest teraz trafiła w jeszcze lepszej wersji na PC na platformę Steam – w dodatku jest teraz przeceniona.

Gra Green Hell polskiego studia Creepy Jar już od pierwszych zwiastunów robiła na nas ogromne wrażenie i już cztery lata temu w wersji wczesnodostępowej na Steam zdecydowanie dowodziła swojej wartości. Punktem kulminacyjnym, a zarazem tym, co przesądziło o tak dobrym odbiorze finalnej wersji tego tytułu, było jednak dodanie trybu kooperacyjnego. Po tym o grze zrobiło się już nieco ciszej, ale w tym roku wróciła w wielkim stylu, gdyż dodano obsługę gogli VR!

Green Hell VR to znacznie więcej niż granie w goglach

O ile samo przeniesienie gry na gogle pewnie u większości entuzjastów immersywnej rozgrywki już wystarczy, aby po ten tytuł sięgnąć ponownie, tak zaprezentowany kilka dni temu w ramach wydarzenia Upload VR Showcase tytuł oferuje znacznie więcej. Odpowiada za to deweloper wersji na VR, którym jest studio Incuvo, odpowiedzialne za kilka wcześniejszych, bardzo udanych adaptacji gier do VR, jak chociażby Layers of Fear lub Blair Witch VR.

W przypadku Green Hell zadbano o lepsze przystosowanie grafiki w grze do operowania na goglach VR, a także dodano kilka nowych mechanik, które pozwalają całkowicie zatopić się w świecie przedstawionym w grze. Sam świat, tj. amazońska puszcza, również został powiększony w wydaniu na VR i gracze będą mogli odkrywać zupełnie nowe rejony niezbadanych gąszczy.

Naturalnie cel i fabuła gry pozostały niezmienione (a to jedna z bardzo mocnych stron oryginalnego Green Hell!), zatem nadal musimy ruszyć na pomoc naszej ukochanej. Jeżeli jeszcze z tytułem tym nie mieliście kontaktu, a dysponujecie goglami wirtualnej rzeczywistości, to zdecydowanie warto się nim zainteresować, zwłaszcza teraz, gdy z okazji premiery został on przeceniony o 10% - oferta ta jednak obowiązuje tylko do 16 czerwca!

Oficjalny zwiastun Green Hell VR na Steam:

Gotowi na zwiedzanie puszczy z maksymalną dawką doznań?

My z pewnością tytuł sprawdzimy i możliwe, że pokusimy się o porównanie grafiki oraz rozgrywki pomiędzy odsłonami na konsolę Oculus Quest oraz na PC z platformy Steam (przy okazji sprawdzając, jak gra radzi sobie na kilku różnych konfiguracjach sprzętowych). Jeszcze w tym miesiącu możecie spodziewać się takiego testu! Dajcie nam też znać, czy podobnie jak my uwielbiacie tego typu gry na VR :)