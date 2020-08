Kolejny kwartał, kolejne dobre wyniki Take-Two, a w tle znów GTA 5. Scenariusz powtarza się co trzy miesiące już od wielu lat, a jego końca nadal nie widać.

Sprzedaż GTA 5 przekroczyła 135 mln egzemplarzy

Z raportu finansowego Take-Two za I kwartał 2021 roku podatkowego wynika, iż przyniósł on firmie przychody w wysokości aż 831.3 mln dolarów. To wynik o 54% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż gier wyglądała świetnie, także z powodu panującej pandemii koronawirusa. Ta przełożyła się zresztą na coś jeszcze - absolutną dominacją sprzedaży cyfrowej (w omawianym okresie ponad 90% ogółu).

I tu na scenę wkracza Grand Theft Auto V, bo to właśnie ta gra z katalogu Take-Two budziła największe zainteresowanie. Od początku obecności na rynku znalazła już 135 mln nabywców. Co istotne, wciąż sprzedaje się lepiej niż nowe gry. Tylko w omawianym kwartale po Grand Theft Auto V sięgnęło kolejne 5 mln graczy (a od początku tego roku to już ponad 15 mln). Nie bez znaczenia są też przychody z mikropłatności zawartych w GTA Online, w tym kontekście analizy zakładają rekordy w kolejnych miesiącach.

Najlepiej sprzedające się gry spod skrzydeł Take-Two:

Grand Theft Auto V - 135 mln

Red Dead Redemption 2 - 32 mln

NBA 2K - 14 mln

Borderlands 3 - 10,5 mln

Sid Meier’s Civilization V - 2,8 mln

The Outer Worlds - 2,8 mln

Rozdawali GTA 5 za darmo, więc sprzedaż... wzrosła

Być może niektórzy z Was pamiętają, że w maju GTA 5 oferowano za darmo na Epic Games Store. Z analizy przedstawicieli Take-Two wynika, że dzięki tej promocji sprzedaż gry jeszcze wzrosła. Po jej zakończeniu gracze sięgali po Grand Theft Auto V liczniej niż któregokolwiek roku w tym samym okresie. Rozwiązaniem tej sytuacji są wedle przedstawicieli firmy nowi gracze, którzy zadowoleni z zabawy zapraszali do niej kolejnych, którzy jeszcze nie mieli tego tytułu w swojej kolekcji.

Kiedy premiera GTA 6? Chociaż to pytanie pada dość często, wciąż raczej nie dociera do twórców. Tym bardziej, że póki co zapowiedziano premierę GTA 5 na konsolach nowej generacji. Trwają też prace nad dodatkową zawartością do GTA Online, także na tą na wyłączność dla PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.

