GTA 6 w grudniu? Jest jeden mały problem

Rockstar Games nie schodzi z ust gracz i nie ma w tym nic dziwnego, bowiem tolerancja miłośników wirtualnej rozrywki jest mocno nadwyrężona. Wszystko sprowadza się rzecz jasna do GTA 6, które zostanie oficjalnie pokazane w grudniu. Czyżby?

GTA 6 plotkami stoi, ale ten etap się kończy

Kiedy GTA 6 pokaże swoją prawdziwą twarz? W ostatnich tygodniach dzieje się naprawdę wiele i to nie tylko za sprawą przecieków. Rockstar Mag dotarł rzekomo do informacji, które przybliżają to, jaka grafika w GTA 6 będzie nam pisana (ponoć zawstydzi samo Red Dead Redemption 2). To część nieoficjalna.

Jeśli zaś chodzi o oficjalną, formalną stronę, to doskonale wiemy, że Rockstar Games szykuje głośną prezentację w grudniu. Nie chcę, aby ktoś mnie źle zrozumiał, bo i ja należę do ekosystemu graczy, którzy z niecierpliwością czekają na GTA 6, ale… czy aby na pewno zobaczymy GTA 6?

GTA 6 kontra "nowe GTA"

Komunikat Rockstar Games dał nam wszystkim ogromną nadzieję, ale w głowach niektórych internautów zasiał jednocześnie ziarno niepewności. Jeśli chcecie poczuć się tak samo, to musicie w sposób pedantyczny przeczytać poniższy komunikat. Komunikat, w którym nie ma ani słowa jednego słowa o GTA 6 - jest natomiast wprost powiedziane, że chodzi o nowe, następne, kolejne GTA.

rozwiń

Owszem, jedno nie wyklucza drugiego, bo przecież GTA 6 siłą rzeczy będzie “nowym GTA”. Wspomniane ziarno niepewności może niebezpiecznie wykiełkować, gdy podlejemy je zakulisowymi doniesieniami portalu The Wall Street Journal. O co chodzi? Nieoficjalnie Netflix chce się “dogadać” z Take-Two Interactive (firma macierzysta Rockstar Games), by uzyskać licencję do serii. Kiedy wobec tego prezentacja GTA od Netflixa, o ile te doniesienia mają znamiona prawdy?

Raczej nie. Dwa powody

Część z Was domyśla się, do czego zmierzam. To może zabrzmi nieco irracjonalnie, ale czy w grudniu faktycznie zobaczymy GTA 6, a nie np. zapowiedź produkcji od Netflixa? To czyste spekulacje i ta teoria ma wady. Gdyby faktycznie chodziło o netflixowe GTA, to zapowiedź pojawiłaby się nie tylko na stronie Rockstar Games, ale i na oficjalnych kanałach streamingowego giganta. Tak się nie stało.

Bo co innego niż GTA 6 może szykować Rockstar Games? Zwłaszcza, jeśli uwzględnimy fakt, że w grudniu firma skończy 25 lat, a jak celebrować ćwierćwiecze działalności, to wypadałoby zrobić to z przytupem. Całe zamieszanie z GTA 6 i “nowym GTA” może sprowadzać się do czegoś prozaicznego, a mianowicie do nazwy gry. Kto wie, być może Rockstar Games chce ochrzcić nadchodzącą grę jakoś inaczej, niekoniecznie wtrącając tam szóstkę.

GTA 6 - wszystko, co wiemy... ale przecież my prawie nic nie wiemy!

To czyste spekulacje. Wiemy natomiast z całą pewnością, że coś w grudniu zobaczymy. I nie chodzi jedynie o The Game Awards 2023. A co wiemy - niech już będzie - o GTA 6? Niewiele. Nie znamy listy broni, nie znamy misji, nie znamy umiejętności, nie znamy ceny gry. Jedynym źródłem zakulisowych informacji, które można traktować nieco poważniej, są dwa głośne przecieki od Jasona Schreiera. Jeden przybliżał nieoficjalnie, kim będą protagoniści w nadchodzącym GTA. Drugi, równie mocny przeciek, pochodzi listopada bieżącego roku, który (to zabrzmi zabawnie) można potraktować jako... zapowiedź zapowiedzi zapowiedzi nowego GTA.

Oczywiście jest też potężny wyciek nagrań z ubiegłego roku, kiedy to światło dzienne ujrzał gameplay GTA 6, raczej we wczesnym stadium i nie wyglądało to do końca atrakcyjnie. Również niewiele z tych materiałów wynikało, aczkolwiek i tu znajdzie się pewna perełka. Jeden z internautów przeprowadził małe śledztwo i zauważył, że w tych materiałach pada pewne nazwisko, którego prześwietlenie doprowadziło społeczność do “System and Method for Virtual Character Locomotion” - najprawdopodobniej chodzi o system animacji w GTA 6.