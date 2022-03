HBO Max startuje w Polsce i ma bardzo ciekawą ofertę na start. Od 8 marca 2022 roku HBO Go odchodzi do przeszłości i ustępuje miejsca usłudze, przynoszącej nową, wyższą jakość – pod każdym względem. Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Co to jest HBO Max? Oferta w Polsce

HBO Max to serwis streamingowy typu VOD. Zastępuje w Polsce usługę HBO GO i podobnie jak ona (czy konkurencyjny Netflix) oferuje dostęp do obszernego katalogu filmów i seriali w zamian za opłacanie abonamentu. Pozwala na oglądanie klasyki, jak i nowości w domu, ale też poza nim. Na ofertę serwisu składają się katalogi:

HBO

Max Originals

Warner Bros.

DC

Cartoon Network

i inne

Co warto w tym miejscu podkreślić, filmy wytwórni Warner Bros. będą dostępne w HBO Max już 45 dni po lokalnej premierze kinowej. Oczywiście bez żadnych dodatkowych opłat.

Korzyści HBO Max – współdzielenie konta, oglądanie offline, 4K i HDR

HBO Max to nowoczesna usługa także pod względem funkcjonalności. Jest po prostu dostosowana do współczesnego użytkownika. Oznacza to, że wśród korzyści znajdują się:

możliwość równoczesnego oglądania wideo na 3 urządzeniach,

możliwość utworzenia maksymalnie 5 profili (w tym dziecięcych),

możliwość pobierania i oglądania treści offline (bez dostępu do internetu).

Powyższe korzyści są znane użytkownikom HBO GO, ale czas wspomnieć o kolejnym atucie, którego wcześniej nie było. Jakość obrazu w HBO Max będzie zdecydowanie wyższa. Choć nie dotyczy to całej oferty, to wybrane tytuły będą dostępne w rozdzielczości 4K, z HDR (Dolby Vision) i dźwiękiem przestrzennym (Doby Atmos).

Ile kosztuje HBO Max? Cena w Polsce (2022): Wyższa jakość i szersza oferta wiąże się – co zrozumiałe – z wyższą ceną. Konkretnie miesięczny abonament HBO Max wynosi 29,99 zł, czyli o 5 zł więcej niż było to w przypadku HBO GO.

Promocja na start: niższa cena HBO Max na zawsze

Jeżeli jednak masz aktualnie wykupiony abonament HBO GO, to otrzymujesz miły prezent. Dla ciebie HBO Max kosztować będzie jedynie 19,99 zł miesięcznie. Promocyjna cena obowiązywać będzie tak długo, jak będziesz opłacać abonament (innymi słowy: jeśli zrezygnujesz, a potem odnowisz członkostwo, to będziesz już płacić regularną cenę).

Z promocji -33% skorzystasz także wtedy, jeśli na wykupienie HBO Max zdecydujesz się najpóźniej do 31 marca bieżącego roku. Zasady są takie same jak powyżej.

Gdzie oglądać HBO Max? Urządzenia, na których działa usługa

Usługa HBO Max jest kompatybilna z wszystkimi kluczowymi urządzeniami na rynku. Listę tworzą:

komputery Windows, Linux, macOS i Chrome OS

Windows, Linux, macOS i Chrome OS smartfony Android i iPhone

Android i iPhone tablety Android i iPad

Android i iPad telewizory webOS (LG), Tizen (Samsung) i Android TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi…)

webOS (LG), Tizen (Samsung) i Android TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi…) przystawki Android TV, Chromecast i Apple TV

Android TV, Chromecast i Apple TV konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4

Na komputerze możesz korzystać z HBO Max bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Na pozostałe urządzenia wypuszczona została aplikacja, którą pobierzesz z oficjalnych sklepów z oprogramowaniem.



Tak HBO Max wygląda na komputerze...



...a tak na telefonie.

Co warto obejrzeć na HBO Max? Premiery w usłudze

HBO Max przenosi cały katalog znany z HBO GO. Oznacza to tyle, że jeśli było tam coś, co cię interesowało, to spokojnie możesz to teraz nadrobić czy też dokończyć. Oprócz tego regularnie będą pojawiać się aktualizacje oferty – podobnie jak miało to miejsce w przypadku HBO GO, tyle tylko że powinno być ich teraz znacznie więcej, a same premiery powinny być zdecydowanie gorętsze.

Na dobry początek w HBO Max zadebiutowało kilka hitów z ostatnich miesięcy. To:

Diuna (w reżyserii Denisa Villeneuve’a)

(w reżyserii Denisa Villeneuve’a) Matrix Zmartwychwstania (w reżyserii Lany Wachowski)

(w reżyserii Lany Wachowski) Psi patrol: Film (w reżyserii Cala Bunkera)

(w reżyserii Cala Bunkera) Kosmiczny mecz: Nowa era (w reżyserii Malcolma D. Lee)

(w reżyserii Malcolma D. Lee) Mokry pies (w reżyserii Damira Lukacevica)

Z filmów, które wcześniej zasiliły katalog HBO GO i teraz dostępne są w HBO Max na pewno warto też wyróżnić takie tytuły jak Cry Macho, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Scooby-Doo!, Wonder Woman 1984 czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Kolekcja Harry’ego Pottera, Władcy pierścieni i DC Comics stanowi dopełnienie całości.

Wśród seriali zaś znajdziesz takie produkcje jak Euforia, Wychowane przez wilki, Obsesja Eve, The Walking Dead, Superman i Lois, Wampiry: Dziedzictwo, Genialna przyjaciółka, Gomorra, Młody Sheldon, Billions, Rick i Morty, Sukcesja, Batwoman, Snowfall, Opowieść podręcznej, Westworld, Fargo czy Mroczne materie.

A jeśli mam HBO GO, to co dalej?

HBO GO zostaje wyłączone wraz z dniem 8 marca. Jeśli masz aktywny pakiet, to nie musisz się obawiać i nie musisz też na nowo się rejestrować – automatycznie zostaniesz przeniesiony do HBO Max.

Aby korzystać z HBO Max musisz tylko pobrać nową aplikację albo zalogować się na stronie usługi. Twoja historia i twoje konta zostaną zsynchronizowane. Równocześnie – o czym już wspominaliśmy – wysokość twojej miesięcznej opłaty zostanie obniżona do poziomu 19,99 zł.

Źródło: HBO Polska, informacja własna