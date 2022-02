Platforma streamingowa HBO Max zadebiutuje w Polsce już w przyszłym miesiącu. Poznaliśmy kilka najważniejszych szczegółów z tym związanych.

HBO Max w Polsce. Kiedy premiera?

Nieoficjalne informacje sprawdziły się również tym razem. Kilka dni temu pisaliśmy, że HBO Max jest bardzo blisko pojawienia się na kolejnych rynkach, także na tym dla nas najistotniejszym.Potwierdzono oficjalnie, że HBO Max wystartuje w Polsce już 8 marca.

Nowi użytkownicy będą mogli rejestrować się na HBO Max w dniu premiery. Osoby, które aktualnie posiadają konto HBO GO nie muszą natomiast robić w tej kwestii nic, ponieważ zostanie ono automatycznie przeniesione (HBO Max zastępuje HBO GO). Konieczne będzie jedynie pobranie nowej aplikacji HBO Max.

Polska cena HBO Max i promocja na start

Poza datą premiery najwięcej pytań wiązało się z ceną. I można chyba odetchnąć, bo nie wygląda to źle. HBO Max ma kosztować 29,99 złotych miesięcznie, ale jest sposób na znacznie niższy abonament.

Przygotowano bowiem ofertę specjalną na start. Wykupujący subskrypcję HBO Max najpóźniej do 31 marca oraz aktualnie opłacający HBO GO zapłacą tylko 19,99 złotych miesięcznie. Co ważne, będzie to cena na stałe, pod warunkiem ciągłości opłacania abonamentu. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że jeśli w kolejnych miesiącach / latach regularna cena HBO Max wzrośnie, to zmieni się również ta promocyjna. Możliwe jednak, że nadal będzie obowiązywał rabat 33%.

HBO Max, a liczba urządzeń i dzielenie konta

Co z kwestiami technicznymi? HBO Max można będzie oglądać na 3 różnych urządzeniach jednocześnie. Do wyboru całkiem sporo - Smart TV (Samsung, LG, a także Android TV), Apple TV 4K i Google Chromecast, konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S oraz oczywiście urządzenia mobilne z iOS i Android. Nic nie stanie też na przeszkodzie, aby z HBO Max cieszyć się poprzez przeglądarkę na komputerze czy laptopie.

Poza tym HBO Max mają mieć w swoich ofertach wybrani operatorzy. Jednocześnie warto dodać, że przewidziano opcję stworzenia aż 5 profili na jednym koncie (dla dorosłych i dzieci, gdzie można będzie ręcznie dobierać dostępne treści). HBO Max obsłuży Dolby Atmos i zaoferuje jakość wideo do 4K.

Czy warto będzie opłacać HBO Max? Co w ofercie?

Aktualnie z HBO Max mogą cieszyć się mieszkańcy 46 państw, wkrótce poza Polakami dołączy do tego kilkanaście innych nacji. W efekcie od 8 marca zarządzający HBO Max będą mogli chwalić się dostępnością w 61 krajach. Planowana jest dalsza ekspansja i ściganie się z innymi platformami streamingowymi. Dla nas, widzów, to bardzo dobra informacja.

HBO Max nie ma tak szerokiej oferty jak np. Netflix, ale dla niektórych może być ona bardziej kusząca. Szczególnie dla sympatyzujących z produkcjami Warner Bros., Max Originals, DC czy Cartoon Network, bo to one zdają się wysuwać tu przed szereg. Jeśli nie preferujecie wizyt w kinie, po 45 dniach od premiery na HBO Max lądują wybrane nowości Warner Bros. Można będzie liczyć na takie tytuły jak np. Matrix Zmartwychwstania, Diuna czy Legion samobójców: The Suicide Squad.

„HBO Max to całkowicie nowe doświadczenie płynące z oglądania w streamingu. Serwis oferuje najlepszą rozrywkę w niezwykle atrakcyjnej cenie - filmy, seriale produkcji oryginalnej i programy dla dzieci, za które odpowiadają Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Original oraz wiele więcej. Z radością potwierdzamy, że 8 marca HBO Max pojawi się także w Polsce i będzie to kolejny etap udostępniania serwisu nie tylko w całej Europie, ale także i poza nią.” - Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA

Źródło: HBO Polska