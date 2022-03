To już ostatnie dni promocji, dzięki której HBO Max może kosztować cię znacznie mniej pieniędzy. Jeśli chcesz się zdecydować na wykupienie dostępu do tego serwisu, to trudno o lepszy moment niż właśnie teraz.

HBO Max – promocja na start dobiega końca. Oszczędzaj dychę co miesiąc

Serwis HBO Max zadebiutował w Polsce 8 marca i na start zorganizowana została specjalna akcja promocyjna. Każdy, kto wcześniej korzystał z HBO GO albo zdecydował lub zdecyduje się na wykupienie dostępu do usługi przed 31 marca 2022 roku może liczyć na 33% zniżki na zawsze. Jak widzisz, to już ostatnie dni.

Normalnie HBO Max kosztuje 29,99 złotych miesięcznie. Jeśli jednak skusisz się na tę promocję, to będziesz płacić 19,99 zł miesięcznie – tak długo, jak zachowasz ciągłość. To mniej niż kosztowało HBO GO, mniej niż kosztuje Netflix i mniej niż będzie kosztować Disney+ w Polsce.

Co oferuje HBO Max? Sporo, całkiem sporo

Za te pieniądze HBO Max oferuje dostęp do obszernej kolekcji filmów i seriali oryginalnych (HBO, MAX, Warner Bros, DC, Cartoon Network) i na licencji. Łącznie jest to około 1500 tytułów. Dodatkowe korzyści obejmują możliwość utworzenia nawet 5 profili, oglądania treści na 3 urządzeniach naraz oraz pobierania i oglądania w trybie offline.

Źródło: informacja własna