Informacja, że Henry Cavill nie wcieli się już w Geralta z Rivii w czwartym sezonie serialu Wiedźmin, była dla wielu szokiem. Sam aktor jednak przymierzał się do niej od dłuższego czasu.

Trzeci sezon Wiedźmina od Netflix będzie ostatnim z Henrym Cavillem

Latem przyszłego roku w katalogu Netflix pojawi się trzeci sezon serialu Wiedźmin. I choć Amerykanie już teraz zapowiadają, że powstanie także czwarta część, to nie zobaczymy w niej Henry’ego Cavilla. Odtwórca głównej roli zrezygnował z dalszego udziału w projekcie i w kolejnych odsłonach w Geralta z Rivii wcieli się Liam Hemsworth. Okazuje się, że aktor powracający teraz do roli Supermana planował ten krok już wcześniej.

rozwiń

Jak podaje Redanian Intelligence Henry Cavill rozważał odejście z obsady Wiedźmina już latem 2021 roku – gdy drugi sezon znajdował się w postprodukcji. Już wtedy nie podobało mu się to, jak bardzo wizja twórców serialu odbiega od książkowego oryginału pióra Andrzeja Sapkowskiego. Nie jest bowiem tajemnicą, że aktor jest wielkim fanem tego uniwersum.

Twórcom udało się jednak zatrzymać Cavilla. Niewykluczone, że pomógł w tym wzrost wynagrodzenia – The Hollywood Reporter wskazuje, że z 400 tysięcy dolarów za odcinek w trzecim sezonie zrobił się okrągły milion za każdy epizod.

Henry Cavill rezygnuje z roli Geralta – czuł, że musi to zrobić

Ostatecznie jednak aktor postanowił zrezygnować. Jak powiedział:

„Najtrudniejsze dla mnie było odnalezienie równowagi pomiędzy wizją producentów a moją miłością do książek i próbą odwzorowania tego Geralta. […] Trudne było dla mnie po prostu odnalezienie książkowego Geralta [w wizji producentów]”. W dalszej części Cavill podkreślał, że przedstawiane producentom sugestie wynikały jedynie z chęci pozostania w nieco większej wierności z oryginalnym materiałem.

Twórcy na to nie przystali, a równocześnie przed Cavillem pojawiła się szansa na powrót do innej dużej roli (Supermana). Nic już nie powstrzymywało go więc przed podjęciem tej decyzji. – „Jeśli wierzysz w to, co robisz, będziesz w stanie robić to dalej. Jeśli jednak wiesz, że to, co robisz, nie jest dobre, to należy przestać to robić. Nie brnąć, tylko dlatego, że się zaczęło, bo tam prowadzi mroczna ścieżka” – powiedział niedawno Henry Cavill

Wyżej wspomniany cytat nie odnosił się wprawdzie bezpośrednio do Wiedźmina. A przynajmniej nie oficjalnie. Trudno jednak nie odczytać w tym teraz mocnej sugestii, że chciał i czuł, że musi zrobić to na co się zdecydował.

Źródło: Redanian Intelligence, The Hollywood Reporter