Za cienki, by go sprzedać? Xiaomi najpewniej porzuca ciekawy model

Xiaomi najprawdopodobniej szykowało odpowiedź na smukłe smartfony od Apple czy Samsunga. Niski popyt może jednak sprawić, że firma porzuci ten pomysł. Xiaomi 17 Air w dalszym ciągu wygląda obiecująco, ale szanse na jego premierę są niewielkie.

Smukłe flagowce nie przypadły do gustu rzeszom klientów. W recenzji iPhone Air Miron nazwał ten telefon grubą przesadą, głównie ze względu na zastosowane kompromisy. Pojedynczy aparat czy głośnik w telefonie kosztującym tyle, ile flagowiec, niekoniecznie przyciąga do tych urządzeń tłumy. Wyniki sprzedaży najnowszych smartfonów Apple sugerują, że najsmuklejszy model odpowiada też za najmniejszy procent sprzedaży.

To z pewnością wzbudza niepewność w producentach. Jeszcze w październiku informowaliśmy o tym, że Samsung może anulować premierę Galaxy S26 Edge, który nie okazał się godnym zastępcą modelu z oznaczeniem Plus. Taką ostrożną strategię najpewniej obrało także Xiaomi, które mogło mieć gotowy model smukłego flagowca, ale ostatecznie miało go porzucić.

Xiaomi 17 Air nie trafi na rynek? Szkoda, bo mógłby być lepszy

Największą bolączką smukłych telefonów jest pojemność akumulatorów. W iPhone Air jest to zaledwie 3149 mAh, a w Samsung Galaxy S25 Edge – 3900 mAh. To zauważalnie mniej w tradycyjnych flagowcach tej marki, przez o trudniej o zadowalające czasy pracy na jednej baterii. Rozwiązaniem tego problemu przy zachowaniu smukłości może być implementacja ogniw z anodą krzemowo-węglową, jak chociażby w mającej 6 milimetrów grubości Motoroli edge 70 z ogniwem o pojemności 4800 mAh.

Taki rezultat wymaga zastosowania technologii, do której dostęp ma kilka firm. Wśród nich jest Xiaomi, więc ich podejście do smukłego telefonu mogło rozwiązać największą bolączkę konkurencji. Tak jednak najpewniej się nie stanie. Dzięki użytkownikowi X @UniverseIce wiemy, że firma przymierzała się do tego, by poważnie zagrozić rynkowi. Dotarł on do wideo z obudową urządzenia, które najpewniej zostałoby najsmuklejszym flagowym smartfonem ostatnich lat.

Xiaomi 17 Air - wnętrze

We wpisie na X użytkownik Ice Universe mówi o telefonie z 6,59-calowym ekranem, który niemal wszystkie podzespoły mieściłby w obudowie o grubości 5,5 mm. Wiemy też, że w tak smukłej obudowie zmieściłby się moduł ładowania bezprzewodowego, gdyż tylna klapa obudowy kryła miejsce na cewkę. Najbardziej wyrazistym elementem obudowy są dwa aparaty z tyłu, które znacznie odstają poza resztę obudowy.

Wyniki sprzedaży iPhone’a Air nie rokują dobrze dla podobnych inicjatyw, choć część producentów nadal będzie próbowała swoich sił. Tak jest w przypadku Honora Magic 8 Pro Air, który może pokazać branży, jak wiele można zmieścić w smukłej obudowie. W obudowie o grubości 6,1 mm telefon ma zaoferować akumulator o pojemności 5500 mAh.

Źródło: Wccftech