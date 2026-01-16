Koniec kart GeForce RTX 5060 Ti i 5070 Ti? Czeka nas coś gorszego

Kryzys na rynku pamięci wywołał falę plotek o wstrzymaniu produkcji kart GeForce RTX 5060 Ti i 5070 Ti. NVIDIA reaguje, dementuje doniesienia i uspokaja, ale rosnące ceny oraz przyszłość modeli SUPER wciąż budzą niepokój graczy.

Kryzys na rynku pamięci jest odczuwalny także w segmencie kart graficznych do gier. Niedawno w sieci pojawiły się pogłoski o zakończeniu produkcji kart GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5070 Ti, co wywołało spore poruszenie w branżowych mediach. Tylko czy rzeczywiście są one prawdziwe?

NVIDIA dementuje plotki

Redakcja HardwareLuxx zwróciła się do NVIDII z pytaniem o ewentualne plany związane z kartami graficznymi GeForce. Krążące w sieci informacje zostały zdementowane. Producent potwierdził, że nadal dostarcza wszystkie modele GeForce i współpracuje z dostawcami, aby zmaksymalizować dostępność pamięci.

Popyt na procesory graficzne GeForce RTX jest wysoki, a podaż pamięci ograniczona. Nadal dostarczamy wszystkie produkty GeForce i ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zmaksymalizować dostępność pamięci.

- komentuje NVIDIA w oświadczeniu dla HardwareLuxx

Ceny kart graficznych w górę

Inną kwestią pozostaje wpływ ograniczonej dostępności pamięci na ceny kart graficznych. Problemy te przekładają się na coraz wyższe ceny, zwłaszcza topowych modeli. Już teraz widoczne są znaczące podwyżki cen kart GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 – a można przypuszczać, że z czasem sytuacja będzie się pogarszać.

Co z kartami GeForce RTX 5000 SUPER?

Premiery standardowych kart GeForce RTX 5000 nie spotkały się z entuzjastycznym odbiorem, głównie ze względu na niewielki wzrost wydajności oraz ograniczoną pojemność pamięci. Wielu graczy oczekiwało więc zapowiedzi ulepszonych modeli GeForce RTX 5000 SUPER, które mogłyby zaoferować większą ilość VRAM-u.

Kryzys na rynku pamięci mógł jednak wpłynąć na plany NVIDII. Według użytkownika MEGAsizeGPU z platformy X, firma miała ograniczyć dostawy kart o 15-20 proc. do partnerów, a do tego nie planuje premiery żadnych nowych modeli w 2026 r. – najprawdopodobniej właśnie z powodu problemów z dostępnością pamięci. Mogłoby to przełożyć się na niekorzystną wycenę kart lub trudności z ich dostępnością, a tym samym na słaby odbiór rynkowy.

Kiedy zatem zadebiutują karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER? Pozostaje mieć nadzieję, że stanie się to w 2027 r., choć według nieoficjalnych informacji w drugiej połowie przyszłego roku planowana jest premiera kolejnej generacji układów – NVIDIA Rubin.