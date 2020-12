Huawei rozpoczyna swoją akcję pod nazwą okazjoWTORKI. Co tydzień jeden z produktów tej marki w sklepie huawei.pl będzie dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Na początek słuchawki Huawei FreeBuds 3.

O słuchawkach Huawei FreeBuds 3 wiecie już wszystko. Zarówno z recenzji jak i późniejszego porównania z nieco innymi Huawei FreeBuds 3i. To bardzo fajne słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które w sklepach można dostać w cenie od około 400 złotych wzwyż. W sklepie huawei.pl cena jest jeszcze wyższa, bo 549 złotych, ale przez ten jeden dzień, czyli wtorek 1 grudnia, sprawy przyjmą znacznie przyjemniejszy obrót.

We wtorek 1.12.2020 od godziny 9 rano do 21 wieczorem, przez 12 godzin lub do wyczerpania się puli 100 promocyjnych zestawów, każdy klient sklepu huawei.pl ma szansę kupić Huawei FreeBuds 3 za jedyne 199 złotych.

To co najmniej dwa razy mniejsza cena niż w regularnej ofercie na FreeBuds 3. Jedyny haczyk, to wspomniane 100 sztuk, które prawdopodobnie rozejdą się znacznie szybciej niż trwać będzie jutrzejsza oferta.

A za tydzień kolejna promocja. I tak co wtorek.

Źródło: Huawei

