Do szkoły, rysowania i nie tylko. Huawei MatePad 11.5 S (2026) wiele zmienia

Huawei odświeża swoją ofertę. Tablet Huawei MatePad 11.5 S dokonuje kilku kosmetycznych ulepszeń, dzięki którym urządzenie zaoferuje bardziej konkurencyjne możliwości oraz ekran PaperMatte.

Na pierwszy rzut oka Huawei MatePad 11.5 S (2026) nie różni się zbytnio od poprzednika i nie ma w tym przypadku. Producent zdecydował się na subtelne odświeżenie oferty, choć jeśli ktoś będzie wam proponował starszy model z tą samą nazwą, grzecznie odmówcie. Jest bowiem kilka zmian, które potencjalnie czynią nowy tablet o wiele lepszym wyborem.

Huawei tworzy tablet wielozadaniowy – MatePad 11.5 S (2026) może sporo

Zmianą na plus jest postawienie na odrobinę smuklejszą, bo mającą 6,1 milimetra obudowę, przy zachowaniu tej samej pojemności akumulatora, czyli 8800 mAh. Korzyścią w nowej odsłonie jest postawienie na szybsze, 66-watowe ładowanie. Nowy tablet dostaniemy w dwóch kolorach – szarym oraz zielonym. Konstrukcja jest zbudowana z metalu i waży 515 gramów - o 5 więcej od poprzednika.

Największą zmianę, choć nie z racji przekątnej, stanowi odświeżony ekran PaperMatte. W tej odsłonie producent zadbał o większą czytelność czcionek przy zachowaniu tej samej antyrefleksyjności oraz odporności na odciski palców. Do tego producent podbił rozdzielczość do 2800x1840 pikseli (proporcje 3:2), a także zwiększył częstotliwość odświeżania do 144 Hz. Panel odwzorowuje paletę barw P3.

Huawei MatePad 11.5 S

Kupno tabletu Huawei wiąże się z tym, że nie mamy dostępu do usług Google Play i trudniej korzystać z popularnych aplikacji do edycji. Dlatego Huawei stworzył własne rozwiązania i nawiązał strategiczne współprace. Pakiet biurowy w urządzeniu to aplikacje WPS 2.0.

Do notatek wykorzystamy aplikację Huawei Notes z rozpoznawaniem pisma wspieranym AI czy rozpoznawaniem ręcznie pisanych równań. Z kolei kreatywne rysowanie wykonamy w aplikacji GoPaint z obsługą chociażby animowania klatek czy wirtualnymi pędzlami z efektem farby olejnej. Te dwie aplikacje skorzystają też z kompatybilności MatePada 11.5 S (2026) z rysikiem M Pencil Pro, sprzedawanym osobno.

Huawei MatePad 11.5 S obsłuży rysik

Tablet oferuje dwa aparaty. Przedni to 8 Mpix, a tylny – 13 Mpix. Ma także system czterech głośników stereo. Zmianą względem poprzednika jest także zastosowanie 12 GB RAM-u zamiast 8. Producent nadal nie dzieli się informacją o układzie obliczeniowym.

Pod wieloma względami tablet stał się mimowolnie konkurencją dla mającego premierę kilka miesięcy wcześniej Huawei MatePada 12X. Nieco większy ekran i większy akumulator mogą przekonywać do starszego urządzenia. Dlatego też na stronie Huawei.pl producent wystartował z promocją trwającą do 2 lutego. Za zapisanie się na listę oczekujących na stronie po premierze cena tabletu spadnie o dodatkowe 100 złotych względem oferty premierowej.