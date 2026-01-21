Netflix upodobni się do Youtube? Firma wprowadzi nieoczywiste treści

Na rynku serwisów streamingowych rywalizacja o użytkownika nabiera rumieńców. Netflix przyznaje, że musi dostosować strategię do nowego widza, który z serwisu ma korzystać nie tylko na komputerze czy telewizorze.

Dla Netflixa najważniejsze jest teraz dokończenie transakcji z Warner Bros., która ma opiewać na 82,7 miliarda dolarów. Transakcja zmieniła ostatnio formę na gotówkową, co ma powstrzymać Paramount+ od zastosowania metody wrogiego przejęcia i wykupienia akcji za wyższą cenę niż ustalona wcześniej pomiędzy firmami.

Netflix z pewnością może sobie pozwolić na taką transakcję. W raporcie dla inwestorów firma przyznała, że w 2025 roku zarobiła 1,5 miliarda dolarów na samych reklamach i jest to o 250 proc. więcej niż w 2024. Na obecny rok planuje podwoić tę kwotę.

Firmie udało się nieco przebić szacunki finansowe dotyczące ostatniego kwartału z 12 miliardów dolarów na 12,051 miliarda. Całoroczny przychód ma wzrosnąć w 2026 roku od 12 do 14 procent. Obecnie Netflix ma 325 milionów płacących subskrybentów i już wkrótce mocniej zachęci ich do korzystania z mobilnej odsłony serwisu.

Netflix zaprzyjaźni się z pionowym formatem oraz podcastami wideo

Greg Peters, CEO Netflixa, podczas spotkania z inwestorami podzielił się szczegółami dotyczącymi implementacji nowych formatów w usłudze streamingowej. Od kilku miesięcy w aplikacji pojawiają się pionowe klipy z fragmentami z wybranych seriali, co ma przyciągać widzów do oglądania pełnych sezonów. To część strategii odpowiadania na rosnącą popularność pionowych aplikacji do oglądania seriali.

Netflix będzie mocniej skrojony pod smartfony

Netflixowi zależy na pozyskaniu użytkownika, który korzysta z aplikacji mobilnej dłużej niż do sprawdzenia treści i odpalenia serialu lub filmu. Firma planuje wprowadzenie podcastów wideo dopasowanych do pionowego formatu. Greg Peters zapowiada, że tego typu treści pojawią się też w tradycyjnym serwisie, ale dzięki narzędziom ich oglądanie w pionie będzie odpowiednio dostosowane.

Wszystko to uzupełni nowy interfejs mobilny aplikacji, który “lepiej posłuży ekspansji naszego biznesu przez nadchodzącą dekadę”. Ted Sarandos, jeden z dyrektorów biznesowych Netflixa zauważa, że firmie przychodzi walczyć o uwagę w nietypowych czasach i z nietypowymi konkurentami.

Zauważa, że Amazon ma MGM, Apple tworzy własne produkcje i bije się o Oscary, a Youtube ma więcej widzów niż BBC. Dlatego też firma planuje istnieć zarówno jako serwis streamingowy, jak i platforma gier, serwis społecznościowy, usługa z transmisjami na żywo i konkurent dla innych firm technologicznych.

Źródło: The Hollywood Reporter