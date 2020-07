Do polskiej oferty Huawei dołączył tablet MatePad z 10,4 calowym ekranem. To mniej pro wersja tabletu MatePad Pro. Do zakupu przekonać ma bogata lista gratisowych dodatków.

W Polsce możemy już od pewnego czasu kupić tablet Huawei MatePad Pro, który w połączeniu z klawiaturą i piórkiem tworzy całkiem zgrabne narzędzie do pracy w terenie. Ze swoimi ograniczeniami i o charakterze narzucanym przez system Android, ale jednak ciekawy produkt tak jak inne polecane przez nas tablety. Teraz do sprzedaży trafia wersja nie pro, czyli Huawei MatePad. Z systemem Android 10, EMUI 10.1 i ekosystemem HMS. W dwóch wariantach, z WiFi w cenie 1399 złotych i z WiFi oraz LTE w cenie 1599 złotych.

W przeciwieństwie do większości nowych telefonów Huawei, tutaj możemy rozszerzyć pamięć tradycyjnymi kartami microSD, za to zaskoczeniem będzie brak portu minijack.

Huawei MatePad umie wiele rzeczy tak jak wersja Pro

Tablet na pozór taki jak inne, ale też wykonany z zachowaniem obecnych trendów i zapewniający pod wieloma względami podobne doświadczenie z użytkowania co MatePad Pro. Możemy korzystać z rysika, a także trybu PC Mode. Jest też wsparcie dla technologii OneHop i Multi-Screen Collaboration. W ten sposób, Huawei MatePad sprawdzi się jako dopełnienie telefonu i rozszerzenie jego funkcjonalności na dużo większy wyświetlacz. Podobnie jak na telefonie da się tutaj instalować nie tylko aplikacje z AppGallery, ale też te, które znajdziemy poprzez wyszukiwarkę Petal.

Wśród konkurencyjnych produktów za podobny można uznać wprowadzony na rynek w maju Samsung Galaxy Tab S6 Lite, który jednakże jest droższy. Ma też inaczej umieszczony przedni aparat (na krótszej ściance), a to zmienia sposób jego używania na przykład przy wideo połączeniach. Huawei MatePad może pochwalić się też szerokokątnym obiektywem przedniej kamery i niezłą jakością zdjęć z tylnej.

Obudowa jest smukła, ma 7,35 mm grubości, ale mieści wewnątrz pojemny akumulator 7250 mAh. Podobno wystarczy on na 12 godzin rozrywki. Ramki także są węższe niż we wcześniejszych modelach tabletów tej marki, ale też na tyle szerokie, by chwytało się MatePada wygodnie.

Dodatkowe bonusy w przedsprzedaży Huawei MatePad

O atrakcyjności Huawei MatePad decyduje nie tylko cena i parametry, ale też, a być może przede wszystkim bogata lista dodatków. Mają one pozwolić jak najlepiej wykorzystać możliwości tabletu. Trzeba jednak wspomnieć, że dodatki dostępne są tylko w okresie przedsprzedażowym do 2 sierpnia i na razie nie wiadomo ile z tych bonusów zostanie zachowane później.

Zamawiając w przedsprzedaży Huawei MatePad dostaniemy:

prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i - co prawda za 1zł, ale zrzućmy to na karb biurokracji,

50 GB przez 90 dni w Huawei Chmura,

90 dni dostępu do abonamentu na Filmbox w Huawei Filmy,

90 dni dostępu do Empik Music,

90 dni dostępu do TOK FM,

20 zł na promocję w OLX,

100 sztuk złota na zakupy w TOP SPEED.

Jak widać, spora część gratisów to korzyści związane z aplikacjami z AppGallery, co niewątpliwie przyciągnąć ma przede wszystkim osoby, które konsumują dużo treści za pomocą urządzeń mobilnych. Natomiast uwzględniając nawet samą cenę słuchawek (około 450 zł) MatePad staje się atrakcyjną ofertą. Warto podkreślić, że słuchawki Bluetooth będą przydatne, bo w komplecie jest tylko ładowarka z kabelkiem, a portu minijack nie ma.

Specyfikacja Huawei MatePad w porównaniu z Galaxy Tab S6 Lite

Huawei MatePad Samsung Galaxy S6 Lite system Android 10, EMUI 10.1, HMS Android 10, One UI 2, GMS ekran 10,4 cala / 2000 x 1200 pikseli / IPS LCD 10,4 cala / 2000 x 1200 pikseli / IPS LCD chipset HiSilicon Kirin 810

(2x Cortex-A76 2,26 GHz + 6x Cortex-A55 1,88 GHz)

GPU Mali G52 MP6 Exynos 9611

(2x Cortex-A73 2,3 GHz + 6x Cortex-A53 1,7 GHz)

GPU Mali G72 MP3 pamięć 4 GB RAM / 64 GB masowa / karty microSD 4 GB RAM / 64 lub 128 GB masowa / karty microSD akumulator 7250 mAh / ładowanie 18W 7040 mAh / ładowanie 15W aparaty 8 Mpix (tylna ścianka)

8 Mpix (przód) ultraszerokokątny

wideo 1080/30p 8 Mpix (tylna ścianka)

5 Mpix (przód)

wideo 1080/30p audio 4 mikrofony cyfrowe (na górnej krawędzi)

4 głośniki dostrojone przez Harman-Kardon głośniki stereo dostrojone przez AKG łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dwuzakresowe

Bluetooth 5.1

LTE (tylko model ze slotem nanoSIM) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dwuzakresowe

Bluetooth 5.0

LTE złącza USB typu C USB typu C, minijack materiał aluminiowa ramka i tylna ścianka aluminiowa ramka i tylna ścianka wymiary / waga 245,2 x 154,96 x 7,4 mm / 450 gramów 244,5 x 154,3 x 7 mm / 467 gramów

Źródło: Huawei

