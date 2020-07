Huawei rozszerzył swoją serię produktową P40 o średniopółkowy model lite 5G, który jest najprostszą propozycją tej firmy dla osób, które już dziś chcą i mogą cieszyć się dostępem do sieci 5G.

Niedawno pisaliśmy o tym jak szybki jest internet 5G w Plusie, ale to nie jedyna sieć komórkowa, która oferuje tę technologię. Swoje wdrożenia zrealizowali już wszyscy najważniejsi operatorzy w kraju - Play, Orange i T-Mobile. Choć zasięg 5G nie jest jeszcze szeroki, ogranicza się do największych skupisk miejskich w Polsce (jeśli macie zasięg, dzielcie sie osiągami 5G), to w ofercie produktowej przybywa telefonów, które obsługują 5G. I to nie tylko wśród najwyżej notowanych modeli, rozwija się też średniopółkowa oferta.

Do tej listy należy dopisać teraz Huawei P40 lite 5G, który zwiększa do 6 liczbę modeli telefonów Huawei z serii P40 (cztery z nich oferują 5G).

Ile kosztuje dziś tanie 5G w smartfonowym świecie?

W tym przypadku ceny mieszczą się w przedziale 1500-2000 złotych, a w dużym stopniu za te kwoty odpowiada zintegrowanie technologii 5G. Średnia półka o podobnej konfiguracji, ale bez 5G potrafi być tańsza.

Huawei P40 lite 5G został wyceniony na 1799 złotych. Dokładnie tyle samo zapłacimy za Xiaomi Mi 10 Lite 5G kupimy, a niedawno ogłoszona Motorola G 5G Plus w mocniejszej wersji, którą dostaniemy u nas to wydatek 1899 złotych. To ceny oficjalne, można próbować znaleźć tańsze oferty.

Huawei P40 lite 5G - dopisek 5G wiele zmienia

Choć Huawei P40 lite 5G nazewniczo różni się tylko dopiskiem 5G od P40 lite, to pod wieloma względami są to różne telefony. To co rzuca się od razu w oczy, to inny kształt modułu z aparatami cyfrowymi na tylnej ściance. Inna jest tez rozdzielczość głównego aparatu - zamiast 48 Mpix mamy 64 Mpix, ale ogólne doświadczenie fotograficzne powinno być podobne (chyba że Huawei poprawi coś tez w oprogramowaniu). Filmowo jest lepiej o tyle, że mamy teraz rozdzielczość 4K/30p z tylnego aparatu, a w trybach specjalistycznych pojawiło się wideo slow-motion 960 kl/s.

Inaczej jest też we wnętrzu. Pamięć ma tę samą pojemność czyli 6/128 GB (rozszerzana kartami NM), ale zamiast Kirina 810 mamy Kirin 820 z 5G. To nie tylko dodanie technologii 5G, ale też lepsze osiągi wydajnościowe. Pojemność akumulatora spadła o 200 mAh do 4000 mAh, ale wciąż powinna zapewnić świetny czas pracy. Pojawiło się też ładowanie zwrotne, tylko 5W, ale zawsze to jakaś pomoc. A ładowanie odbywa się tak jak w tańszej wersji z pełną mocą 40W ładowarki.

Jeśli obawiacie się, o zużycie energii w trybie 5G, to doświadczenia w wyższymi modelami P40 pokazują, ze nie jest to problemem. Zakładam, że w P40 lite 5G będzie podobnie.

Huawei P40 lite 5G to oczywiście kolejny telefon, który pracuje w ekosystemie HMS. Zainstalowano na nim Androida 10 z najnowszym EMUI 10.1. Na razie Huawei P40 lite 5G kupimy w sklepie huawei.pl, głównym sklepie w centrum Westfield Arkadia, a także w sieci Plus. Do wyboru jeden z trzech kolorów, zielony, czarny i agat.

Porównanie Huawei P40 lite 5G z konkurencyjnymi produktami Xiaomi i Motorola

Zobaczmy teraz jak wypada P40 lite 5G na tle dwóch innych smartfonów z 5G. Porównanie na razie tylko papierowe, ale też wartościowe, bo pokazuje że to nie cena będzie tu czynnikiem decyzyjnym. Dodatkowo kolumna z parametrami sporo tańszego P40 lite, który dziś kosztuje 999 zł.

Źródło: Huawei, Xiaomi, Motorola, inf. własna

Więcej na temat technologii i produktów 5G: