Czy może być coś lepszego niż nowy, gamingowy laptop i gra Cyberpunk 2077? Firma Hyperbook postanowiła zrobić miły prezent swoim klientom i przygotowała atrakcyjną promocję z nowym dziełem CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 za darmo do laptopów Hyperbook

Firma Hyperbook przygotowała prezent w postaci pudełkowej wersji gry Cyberpunk 2077 na PC. Tytułu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać – to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2020 roku, która zabierze nas do Night City. Cyberpunk 2077 już od dnia premiery będzie wykorzystywać ray tracing oraz technikę Nvidia DLSS, ale jego wymagania nie należą do najniższych.

Co istotne, oferta dotyczy wszystkich laptopów producenta, które zostaną zakupione w oficjalnym sklepie producenta terminie do 5 grudnia włączenie. Nie musi być to model typowo do gier.

Jak skorzystać z promocji? Po dodaniu do koszyka wybranego laptopa, należy wpisać kod promocyjny „Cyber Monday”. Sama gra zostanie rozesłana po oficjalnej premierze, która jest zaplanowana na 10 grudnia (ma ją poprowadzić sam Krzysztof Ibisz).

Źródło: Hyperbook

