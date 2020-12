Kolejny dzień, kolejny materiał z Cyberpunk 2077. Tym razem twórcy zdecydowali się zaprezentować może nie najważniejszy, ale dla niektórych dość istotny element.

Tak prezentuje się tryb fotograficzny Cyberpunk 2077

Materiałów promujących Cyberpunk 2077 nie brakuje. Na przestrzeni kilku ładnych lat prac nad grą pojawiło się też sporo screenshotów. Jeśli nie przypadły komuś do gustu to można będzie zawstydzić twórców własnymi propozycjami. Gra zostanie wzbogacona o tryb fotograficzny i to właśnie on tym razem znalazł się w centrum zainteresowania.

Nie jest to element zaskakujący dla współczesnych graczy, chociaż nie można mówić też, że to standard. Tutaj tryb fotograficzny będzie rozbudowany, podobnie jak sama gra, której ukończenie może zając niektórym długie tygodnie. Na przygotowanym materiale wideo, który możecie zobaczyć poniżej, zaprezentowano wszystkie najważniejsze opcje, które zostaną oddane do dyspozycji zainteresowanych omawianym trybem. Na pierwszy rzut oka widać, że jest ich całkiem sporo. Da się regulować między innymi rodzaj i położenie kamery, pozę postaci, nakładać różnego rodzaju efekty czy dodawać naklejki, ramki lub tła.

Premiera Cyberpunk 2077 już za kilka dni

Korzystacie z tego rozwiązania, czy jest ono dla Was zbędne?

Chociaż premiera gry była przekładana i to nawet kilka razy, tym razem nie powinno się to już wydarzyć. Pozostało bowiem do niej naprawdę niewiele czasu. Cyberpunk 2077 zostanie oddany w ręce graczy 10 grudnia, a zabawa będzie możliwa na PC, konsolach Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S i PlayStation 5, a także za pośrednictwem usługi Google Stadia. Chwilę wcześniej, bo 9 grudnia o godzinie 20:00 wystartuje specjalny program na kanale Polsat Games poświęcony właśnie premierze Cyberpunk 2077.

Źródło: Cyberpunk 2077

