Planujecie zakup nowego laptopa do grania? Właśnie jest do tego bardzo dobra okazja, bo firma Hyperbook przygotował atrakcyjną promocję dla swoich klientów.

Promocja obejmuje wszystkie laptopy Hyperbook wyposażone w nowe karty graficzne GeForce RTX 3000 (w tym odświeżone wersje modeli NH5 i NH7) - kupujący takie konstrukcje otrzymają za darmo 6-miesięczny abonament do usługi GeForce NOW (poza promocją koszt takiego abonamentu to 125 zł).

GeForce NOW to usługa cloud gamingu, która umożliwia strumieniowanie rozgrywki w czasie rzeczywistym – takie rozwiązanie może być przyszłością elektronicznej rozgrywki (szczególnie dla graczy ze słabszym sprzętem). Usługa pozwala na odpalenie gry na ekranie laptopa, desktopa, Maca, Chromebooka czy urządzeń przenośnych z systemem Android i iOS, a zapisany stan gry można przenosić między kompatybilnymi urządzeniami.

Niedawno mieliśmy okazję porównać GeForce NOW i Google Stadia. Abonament Founders, w porównaniu do darmowego dostępu do usługi, pozwala na uzyskanie priorytetowego dostępu i dłuższe sesje. Dodatkowo pozwala on aktywować ray tracing we wspieranych tytułach.

Jak myślicie, półroczny dostęp do GeForce NOW zachęci klientów do zakupu nowego laptopa do gier?

Źródło: Hyperbook, Nvidia

