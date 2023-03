Ile kosztuje HBO Max w 2023 roku? Jaka jest cena na miesiąc i czy warto zapłacić za cały rok z góry? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące abonamentu na ten popularny serwis streamingowy.

Cena HBO Max w 2023 roku

W 2023 roku cena HBO Max wynosi tyle samo, co w ubiegłym roku. To nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że usługa jest dostępna na polskim rynku właśnie od 2022 roku i już na start miała wyższą cenę niż (zastępowane przez nią) HBO Go. Abonament pozostaje przy tym zbliżony do tego, ile kosztują inne serwisy streamingowe w Polsce. Czas już przejść do konkretnej odpowiedzi na pytanie…

Ile kosztuje HBO Max na miesiąc?

W przypadku serwisu HBO Max cena wynosi 29,99 zł miesięcznie. Można tu mówić o rozsądnie wycenionej usłudze, ponieważ praktycznie tyle samo kosztują najgroźniejsi konkurenci platformy – to tyle, ile kosztuje Netflix i tyle, ile trzeba zapłacić za Disney+.

W przeciwieństwie do usługi Netflix, HBO Max oferuje jednak tylko jeden plan: każdy abonent może więc liczyć nie tylko na dostęp do tego samego katalogu filmów i seriali, ale też na tę samą jakość i możliwość równoczesnego oglądania treści na tej samej liczbie ekranów.

Kolejna różnica między HBO Max a Netflix jest taka, że ten pierwszy nagradza lojalność. Jeśli szukasz więc oszczędności, to bardzo dobrym pomysłem będzie wykupienie abonamentu za rok z góry. Skoro tak, to…

Ile kosztuje HBO Max na rok?

Jeśli zdecydujesz się zapłacić z góry, to za rok dostępu do HBO Max zapłacisz tylko 234,99 zł. To o ponad jedną trzecią lub prawie 125 złotych mniej niż gdyby opłacać abonament co miesiąc. Można by bo też streścić w taki sposób, że to tak, jakby 4 spośród tych 12 miesięcy mieć za darmo.

Cena 234,99 złotych oznacza, że przy rocznym abonamencie każdy miesiąc korzystania z HBO Max kosztuje cię niespełna 20 złotych. Wyraźnie widać, że jest to świetny sposób, by płacić mniej.

Podsumowując: HBO Max – cennik (2023): HBO Max kosztuje 29,99 zł za 1 miesiąc

oraz 234,99 zł za cały rok z góry

Jak wykupić abonament HBO Max?

Nic prostszego. Aby wykupić dostęp do HBO Max wystarczy udać się na oficjalną stronę serwisu, wybrać plan miesięczny i roczny, a następnie uzupełnić swoje dane. Po dokonaniu płatności od razu można korzystać z usługi – zarówno na komputerze, jak i wszystkich innych urządzeniach. Skoro już przy tym jesteśmy…

Warto kupić? Oferta HBO Max w Polsce

HBO Max to serwis streamingowy, który zastąpił w Polsce usługę HBO GO. Oferuje dostęp do obszernego katalogu filmów i seriali w zamian za opłacanie abonamentu. Pozwala na oglądanie klasyki, jak i nowości w domu, ale też poza nim. Na ofertę serwisu składają się katalogi:

HBO,

Max Originals,

Warner Bros.,

DC,

Cartoon Network

i inne.

HBO Max to nowoczesna usługa także pod względem funkcjonalności. Jest po prostu dostosowana do współczesnego użytkownika. Oznacza to, że wśród korzyści znajdują się:

możliwość równoczesnego oglądania wideo na 3 urządzeniach,

możliwość utworzenia maksymalnie 5 profili (w tym dziecięcych),

możliwość pobierania i oglądania treści offline (bez dostępu do internetu).

Choć nie dotyczy to całej oferty, wybrane tytuły z katalogu HBO Max dostępne są w rozdzielczości 4K, z HDR (Dolby Vision) i dźwiękiem przestrzennym (Doby Atmos). Konkretnie HBO Max oferuje:

ponad 1400 filmów (w tym około 40 w 4K + HDR)

ponad 500 seriali (w tym kilka w 4K + HDR)

Wśród najgłośniejszych produkcji HBO Max znajdują się seriale The Last of Us, Ród smoka, Opowieść podręcznej, Rick i Morty, Billions, Biały Lotos, Sprawa idealna, Barry, Sukcesja czy Młody Sheldon, a z nieco starszych także Euforia, Czarnobyl, Detektyw, Fargo i – przede wszystkim – Gra o tron.

Wszystkie te seriale oraz filmy można oglądać na wielu różnych urządzeniach. Z czym konkretnie kompatybilna jest usługa HBO Max? Listę tworzą:

komputery Windows, Linux, macOS i Chrome OS,

smartfony Android i iPhone,

tablety Android i iPad,

telewizory webOS (LG), Tizen (Samsung) i Android TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi…)

przystawki Android TV, Chromecast i Apple TV,

konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.

Na komputerze możesz korzystać z HBO Max bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Na pozostałe urządzenia wypuszczona została aplikacja, którą pobierzesz z oficjalnych sklepów z oprogramowaniem.

Źródło: HBO Polska, informacja własna