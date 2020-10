Immortals Fenyx Rising nie jest może najgłośniejszą z nadchodzących premier Ubisoftu, ale ma w sobie coś, co przyciąga. Zresztą zobacz sam na najnowszym gameplayu.

Zobacz najnowszy gameplay Immortals Fenyx Rising – 20 minut rozgrywki

Immortals Fenyx Rising to nowy tytuł gry, którą wcześniej znaliśmy jako Gods & Monsters. Będzie to wybuchowa mieszanka gry akcji i przygodówki z otwartym światem, dynamiczną rozgrywką i – jak zapowiada Ubisoft – intrygującą opowieścią z grecką mitologią w tle. Nadszedł już czas by przyjrzeć się drugiemu z wymienionych elementów, a opublikowany przez redakcję GameSpot niemal 20-minutowy gameplay sprawdzi się w tym zadaniu wyśmienicie. Dlatego od razu przejdźmy do rzeczy – oto ten materiał:

W Immortals Fenyx Rising wcielimy się w tytułową bohaterkę, której zadaniem jest ochrona greckich bóstw. W tym celu może skorzystać z najwspanialszych mocy i wynalazków, takich jak miecz Achillesa, skrzydła Dedala czy łuk Odyseusza. Wszystko to na pewno się przyda, gdy na naszej drodze staną Cyklop, Minotaur czy Meduza.

Premiera Immortals Fenyx Rising już wkrótce – na wszystkich głównych platformach

Nad projektem czuwa studio Ubisoftu w Quebecu i prace idą ponoć całkiem dobrze, dlatego też premiera gry Immortals Fenyx Rising ma się odbyć już 3 grudnia tego roku. Produkcja zmierza na wszystkie najważniejsze platformy, a więc pecety, konsole PlayStation 4 i PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S, Nintendo Switch oraz Google Stadia.

