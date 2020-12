Możesz już grać w Immortals: Fenyx Rising. To nieślubne dziecko Assassin’s Creed i The Legend of Zelda okazuje się naprawdę interesującą propozycją na coraz dłuższe, zimowe wieczory.

Premiera Immortals: Fenyx Rising już za nami

Nie jest ani najładniejszą, ani najbardziej oryginalną, ani też stanowiącą największe wyzwanie grą w tym roku, a mimo to może być jedną z kandydatek do rankingu najlepszych produkcji 2020. Immortals: Fenyx Rising to zaskakująco udana przygodówka, więc jeśli lubisz tytuły pokroju Assassin’s Creed, klimat w stylu Zeldy i historie nawiązujące do greckiej mitologii, koniecznie daj szansę nowości ze stajni Ubisoft.

Możesz już to zrobić, bo gra Immortals: Fenyx Rising zadebiutowała w czwartek na wszystkich popularnych platformach, czyli: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Na dobry początek zobacz sobie jej premierowy zwiastun…

Zobacz najnowszy zwiastun Immortals: Fenyx Rising z okazji premiery gry:

Oceny Immortals: Fenyx Rising – recenzje ze świata:

benchmark.pl – 8,8/10

Attack of the Fanboy – 8,0/10

CGMagazine – 3,0/10

COGconnected – 8,7/10

Critical Hit – 9,0/10

Daily Star – 9,0/10

DarkStation – 8,0/10

Digital Chumps – 9,0/10

Digital Trends – 8,0/10

DualShockers – 7,5/10

EGM – 6,0/10

Everyeye – 8,3/10

Game Informer – 9,0/10

Game Rant – 8,0/10

Game Revolution – 6,0/10

GamePro – 8,7/10

GamesBeat – 8,0/10

GameSpew – 8,0/10

GameSpot – 7,0/10

GameStar – 8,2/10

Gaming Age – 10/10

GamingBolt – 7,0/10

GamingTrend – 9,0/10

God is a Geek – 9,01/0

Guardian – 6,0/10

Hardcore Gamer – 9,0/10

Hobby Consolas – 9,1/10

IGN – 7,0/10

Metro GameCentral – 8,0/10

Millenium – 8,4/10

Multiplayer – 8,5/10

Nintendo Enthusiast – 9,0/10

Nintendo Life – 7,0/10

PC Gamer – 7,2/10

PC Games – 8,0/10

PC Inavsion – 9,0/10

PCGamesN – 7,0/10

PCMag – 8,0/10

Player 2 – 10/10

PlayStation LifeStyle – 9,0/10

PlayStation Universe – 8,0/10

Power Unlimited – 9,0/10

Press Start – 9,0/10

Push Square – 7,0/10

Shacknews – 8,0/10

The Escapist – 9,0/10

The Games Machine – 8,5/10

TheGamer – 8,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

TrueAchievements – 8,0/10

TrueGaming – 8,0/10

Trusted Reviews – 8,0/10

VG247 – 8,0/10

VGC – 4,0/10

Wccftech – 8,0/10

Windows Central – 9,0/10

Worth Playing – 8,0/10

Xbox Achievements – 8,5/10

Jak widzisz, wśród ocen przeważają naprawdę dobre noty. Recenzenci (w tym nasz Maciej) doceniają ciekawą historię i sposób jej przedstawienia, przyjemną dla oka oprawę wizualną, satysfakcjonujące potyczki i rozwijanie bohatera, pomysłowo zaprojektowane zagadki czy wreszcie pierwszorzędny klimat. Narzekanie jest zaś związane przede wszystkim z czasem irytującymi sekwencjami zręcznościowymi, gubiącą się kamerą, zbyt dużym znaczeniem „zbieractwa” oraz niedużą oryginalnością.

Daj znać, jeśli miałeś już okazję pograć lub zadaj pytanie, jeśli coś cię zastanawia. Sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji.

Źródło: Ubisoft, Metacritic, informacja własna

Czytaj dalej o grach: