W sieci krążą już pierwsze informacje na temat procesora w przyszłorocznym iPhone 17 Pro. Nowy proces technologiczny spowoduje realny wzrost mocy, a smartfon Apple będize przy tym bardziej energooszczędny.

Zostało jeszcze około pół roku do premiery iPhone 16. Tymczasem już teraz do sieci trafiają pierwsze doniesienia na temat kolejnej generacji. Apple iPhone 17 Pro może okazać się przełomowym smartfonem. Wszystko za sprawą procesora, który ma się w nim znaleźć. Mówimy o pierwszym na świecie -2-nanometrowym chipsecie ARM. Wtedy na pytanie jaki model iPhone wybrać powinna być prosta.

Producenci chcą stworzyć jak najmocniejszy procesor mobilny

Obecnie jesteśmy świadkami prawdziwego wyścigu o miano najmocniejszego smartfona. Do konkurencji stają m.in. Qualcomm i MediaTek (produkują chipsety dla różnych telefonów z Androidem), czy Google i Samsung (ich autorskie, flagowe układy Tensor G3 i Exynos 2400 są jednak wolniejsze od konkurencji). Na szczycie listy najmocniejszych smartfonów co roku znajdziemy też najnowsze iPhone w wersjach Pro i Pro Max. Apple, podobnie do Google i Samsunga, produkuje własne procesory dla swoich urządzeń mobilnych.

Porównując ze sobą poszczególne układy najlepiej oczywiście robić to w praktyce. Przeróżne testy benchmarkowe, czy po prostu odczucia podczas korzystania z funkcji smartfona mówią nam o tym, który model jest szybszy. Niewielkie znaczenie mają tu natomiast takie parametry, jak liczba rdzeni, czy taktowanie. W teorii “im więcej, tym lepiej”, ale... W rzeczywistości widzimy, że w podzespołach nie zawsze powinniśmy zwracać uwagę na same “cyferki”.

Apple iPhone 17 Pro dostanie procesor ARM 2 nm?

Nieco inaczej jest natomiast w przypadku procesu technologicznego. Dziś większość nowoczesnych procesorów powstaje w 4-nanometrowej litografii. Wyjątek może stanowić jednak Apple A17 Pro, procesor z najnowszych, najmocniejszych iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Apple wykorzystało w nim 3-nanometrowy proces technologiczny. To z kolei oznacza, że układ jest bardziej nowoczesny i efektywny. Upraszczając - możemy “upakować” więcej mocy na mniejszej powierzchni.

Za niecałe dwa lata na rynek trafi natomiast Apple iPhone 17 Pro. Znajdujący się w nim procesor ma być przełomowy, wykonany w 2-nanometrowym procesie technologicznym. Znów oznacza to skok w stronę lepszej wydajności, a iPhone 17 Pro może odjechać konkurencji. Według doniesień DigiTimes Apple A19 Pro będzie pierwszym układem produkowanym przez TSMC, gdzie zobaczymy właśnie 2-nanometrową szerokość struktury.,

Procesor 2 nm w kolejnym iPhone

W porównaniu z dotychczas stosowaną technologią, 2-nanometrowy proces technologiczny będzie oznaczał obniżenie zużycia energii nawet o 25-30% Wydajność, w porównaniu z procesorami 3-nanometrowymi, ma wzrosnąć o 10-15%.

Nowe procesory, wykonane w procesie nazywanym TSMC N2, zaczną być produkowane w połowie 2025 roku. W porównaniu z obecnie wykorzystywanym procesem technologicznym 3 nm (N3E), gęstość upakowania tranzystorów rośnie aż o 15%.

Jednocześnie wiemy, że konkurencja Apple za rok wciąż będzie używać 3-nanometrowego procesu (TSMC N3P i TSMC N3X). Raczej nie osiągnie więc takiej wydajności i efektywności, jak przyszłoroczne iPhone 17 Pro.

Źróło: AnandTech, DigiTimes