Kiedy nowe procesory Intel Core Ultra 200 Plus? Nie będziecie zachwyceni

Intel przygotowuje się do wprowadzenia procesorów Core Ultra 200 Plus, które mają być ulepszonymi modelami z obecnej serii Core Ultra 200. Jeśli liczyliście na szybką premierę, to niestety nie mamy dobrych wieści. Trzeba będzie jeszcze poczekać.

Procesory Intel Core Ultra 200 zadebiutowały pod koniec 2024 r. Premiera nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, ale z czasem niektóre modele mocno potaniały, stając się znacznie ciekawszą propozycją. Obecnie wiadomo, że w planach są odświeżone modele Core Ultra 200 Plus.

Odświeżone procesory Core Ultra 200

Procesory Core Ultra 200 Plus (Arrow Lake Refresh) bazują na tej samej architekturze co standardowe modele Core Ultra 200 (Arrow Lake). Główna różnica polega na innej konfiguracji rdzeni – niektóre modele mają oferować więcej rdzeni, wyższe taktowania i szybszy kontroler pamięci. Poniżej porównanie specyfikacji obecnych i nowych jednostek (wg nieoficjalnych przecieków).

Model Core Ultra 5

245K Core Ultra 5

250K Plus Core Ultra 7

265K Core Ultra 7

270K Plus Core Ultra 9

285K Core Ultra 9

290K Plus Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 8 6 + 12 8 + 12 8 + 16 8 + 16 8 + 16 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,3 GHz 3,9/5,5 GHz 3,7/5,5 GHz 3,7/5,7 GHz 3,7/5,8 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,5/4,7 GHz 3,3/4,6 GHz 3,2/4,7 GHz 3,2/4,6 GHz 3,2/4,8 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB Pamięć L3 24 MB 24 MB 30 MB 36 MB 36 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W)

Producent planuje odświeżyć procesory zarówno dla komputerów stacjonarnych (Core Ultra 200 Plus), jak i dla laptopów (Core Ultra 200HX Plus). Co ważne, jednostki dla komputerów stacjonarnych będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi z gniazdem LGA 1851 – wystarczy jedynie aktualizacja BIOS-u.

Kiedy pojawią się odświeżone procesory Intel Core Ultra 200?

Informacje o procesorach pojawiają się od kilku tygodni. Wiele osób spodziewało się, że nowe modele zadebiutują podczas targów CES 2026, jednak tak się nie stało. Wtedy pokazano jedynie modele Core Ultra 300 do laptopów.

Według najnowszych doniesień z chińskiego forum Weibo, odświeżone procesory Core Ultra 200 – czyli Core Ultra 200 Plus dla komputerów stacjonarnych oraz Core Ultra 200HX Plus dla laptopów – pojawią się dopiero w marcu lub kwietniu 2026 roku. Nalezy jednak podkreślić, że to nieoficjalne informacje. Intel na ten moment jeszcze nie potwierdził żadnych szczeółów o nowych układach.

Kiedy kolejna generacja Nova Lake?

Coraz więcej osób wyczekuje premiery kolejnej generacji procesorów Intel Nova Lake, które mają korzystać z płyt głównych z gniazdem LGA 1954. Modele te najprawdopodobniej pojawią się dopiero w późniejszym terminie – być może pod koniec 2026 roku.