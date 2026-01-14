Procesory

Kiedy nowe procesory Intel Core Ultra 200 Plus? Nie będziecie zachwyceni

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Intel przygotowuje się do wprowadzenia procesorów Core Ultra 200 Plus, które mają być ulepszonymi modelami z obecnej serii Core Ultra 200. Jeśli liczyliście na szybką premierę, to niestety nie mamy dobrych wieści. Trzeba będzie jeszcze poczekać.

Procesory Intel Core Ultra 200 zadebiutowały pod koniec 2024 r. Premiera nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, ale z czasem niektóre modele mocno potaniały, stając się znacznie ciekawszą propozycją. Obecnie wiadomo, że w planach są odświeżone modele Core Ultra 200 Plus. 

Odświeżone procesory Core Ultra 200 

Procesory Core Ultra 200 Plus (Arrow Lake Refresh) bazują na tej samej architekturze co standardowe modele Core Ultra 200 (Arrow Lake). Główna różnica polega na innej konfiguracji rdzeni – niektóre modele mają oferować więcej rdzeni, wyższe taktowania i szybszy kontroler pamięci. Poniżej porównanie specyfikacji obecnych i nowych jednostek (wg nieoficjalnych przecieków).

ModelCore Ultra 5
245K		Core Ultra 5
250K Plus		Core Ultra 7
265K		Core Ultra 7
270K Plus		Core Ultra 9
285K		Core Ultra 9
290K Plus
Generacja
Architektura
Litografia		Arrow LakeArrow Lake
Refresh		Arrow LakeArrow Lake
Refresh		Arrow LakeArrow Lake
Refresh
PodstawkaLGA 1851LGA 1851LGA 1851LGA 1851LGA 1851LGA 1851
Rdzenie P + E6 + 86 + 128 + 128 + 168 + 168 + 16
Taktowanie rdzeni P (Base/Boost)4,2/5,2 GHz4,2/5,3 GHz3,9/5,5 GHz3,7/5,5 GHz3,7/5,7 GHz3,7/5,8 GHz
Taktowanie rdzeni E (Base/Boost)3,6/4,6 GHz3,5/4,7 GHz3,3/4,6 GHz3,2/4,7 GHz3,2/4,6 GHz3,2/4,8 GHz
Pamięć L26x 3 MB
2x 4 MB		6x 3 MB
3x 4 MB		8x 3 MB
3x 4 MB		8x 3 MB
4x 4 MB		8x 3 MB
4x 4 MB		8x 3 MB
4x 4 MB
Pamięć L324 MB24 MB30 MB36 MB36 MB36 MB
Kontroler pamięciDDR5-6400
(dwukanałowy)		DDR5-7200
(dwukanałowy)		DDR5-6400
(dwukanałowy)		DDR5-7200
(dwukanałowy)		DDR5-6400
(dwukanałowy)		DDR5-7200
(dwukanałowy)
TDP (MTP)125 W (159 W)125 W (159 W)125 W (250 W)125 W (250 W)125 W (250 W)125 W (250 W)

Producent planuje odświeżyć procesory zarówno dla komputerów stacjonarnych (Core Ultra 200 Plus), jak i dla laptopów (Core Ultra 200HX Plus). Co ważne, jednostki dla komputerów stacjonarnych będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi z gniazdem LGA 1851 – wystarczy jedynie aktualizacja BIOS-u.

Kiedy pojawią się odświeżone procesory Intel Core Ultra 200? 

Informacje o procesorach pojawiają się od kilku tygodni. Wiele osób spodziewało się, że nowe modele zadebiutują podczas targów CES 2026, jednak tak się nie stało. Wtedy pokazano jedynie modele Core Ultra 300 do laptopów

Według najnowszych doniesień z chińskiego forum Weibo, odświeżone procesory Core Ultra 200 – czyli Core Ultra 200 Plus dla komputerów stacjonarnych oraz Core Ultra 200HX Plus dla laptopów – pojawią się dopiero w marcu lub kwietniu 2026 roku. Nalezy jednak podkreślić, że to nieoficjalne informacje. Intel na ten moment jeszcze nie potwierdził żadnych szczeółów o nowych układach.

Procesor Intel Core Ultra 7 265K

Kiedy kolejna generacja Nova Lake? 

Coraz więcej osób wyczekuje premiery kolejnej generacji procesorów Intel Nova Lake, które mają korzystać z płyt głównych z gniazdem LGA 1954. Modele te najprawdopodobniej pojawią się dopiero w późniejszym terminie – być może pod koniec 2026 roku.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login