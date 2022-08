Po wielu latach Sony postanawia uraczyć PC-towych graczy kolejnym z ekskluzywnych hitów ze swojej konsoli - Marvel's Spider-Man Remastered trafił wczoraj do sklepów i już teraz wiemy, że będzie to jedna z najgorętszych gier tego roku. Ale czy rozgrzeje też nasze komputery?

O wydaniu na blaszaki pierwszej części przygód przyjaznego pajączka krążyły plotki już od dosyć dawna, jednak Sony bardzo długo wodziło nas za nos z oficjalnym potwierdzeniem swoich planów. Nie da się jednak ukryć, że gdy już zapowiedziano oficjalną datę premiery, to Marvel’s Spider-Man Remastered od razu wskoczył na szczyt najbardziej wyczekiwanych gier i najgłośniejszych premier tego lata. Złośliwi powiedzieliby, że celowo wycyrklowano premierę w środek sezonu ogórkowego, ale prawda jest taka, że gra realnie broni się swoją jakością, o czym zapewnialiśmy Was już w naszej recenzji sprzed 4 lat.

Marvel’s Spider-Man pójdzie nawet na bardzo słabym sprzęcie – czyli wymagania sprzętowe

Wymagania minimalne:

Procesor: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz lub odpowiednik AMD

RAM: 8 GB

Karta graficzna: NVIDIA GTX 950 lub AMD Radeon RX 470

Dysk: 75 GB dostępnej przestrzeni

System: Windows 10 64-bit

Wymagania zalecane:

Procesor: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz lub AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz

RAM: 16 GB

Karta graficzna: NVIDIA GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 580 8GB

Dysk: 75 GB dostępnej przestrzeni

System: Windows 10 64-bit

Jak przystało na grę z 2018 roku, która była projektowana jeszcze pod PS4, wymagania nie rzucają na kolana. Realnie najtańszy zestaw, jaki obecnie dziś da się złożyć z dedykowaną kartą graficzną pozwoli spokojnie cieszyć się przyjemną grą. Jeżeli jednak chcemy cieszyć się grą w pełnej jakości (graficznej), to sprawa się nieco komplikuje, czego nie zdradzają nawet w najmniejszym stopniu zalecane wymagania sprzętowe. Jako że gra już w 2020 roku wraz z wydaniem na PS5 doczekała się dodania funkcji śledzenia promieni, to teraz również jest obecna i do tego w bardziej widowiskowym (zatem bardziej wymagającym) wydaniu. Ale o tym więcej jeszcze nieco dalej – teraz zobaczmy, czym się od siebie różnią kolejne presety graficzne.

Porównanie ustawień graficznych

Twórcy gry przygotowali łącznie pięć gotowych zestawów ustawień oraz niezależne sterowanie ustawieniami śledzenia promieni. Zacznijmy od tych podstawowych ustawień.



Najniższe ustawienia - kliknij, aby zobaczyć w wyższej jakości (~3 MB).



Niskie ustawienia - kliknij, aby zobaczyć w wyższej jakości (~3 MB).



Średnie ustawienia - kliknij, aby zobaczyć w wyższej jakości (~3 MB).



Wysokie ustawienia - kliknij, aby zobaczyć w wyższej jakości (~3 MB).



Bardzo wysokie ustawienia - kliknij, aby zobaczyć w wyższej jakości (~3 MB).



Maksymalne ustawienia - kliknij, aby zobaczyć w wyższej jakości (~3 MB).

Ustawienia niskie i bardzo niskie odzierają grę z praktycznie wszystkich efektów, tekstury są tutaj tragicznie niskiej jakości, a zasięg renderowania modeli 3D znacznie obniżony. To ustawienia, które pozwolą bawić się przy przyzwoitej wydajności na sprzęcie, który ma już blisko dekadę – dobrze, że takie ustawienia są.

Porównanie ustawień najniższych (suwak w prawo) oraz średnich (suwak w lewo).

Ustawienia średnie wyglądają już odczuwalnie lepiej – aktywne są standardowe odbicia i roślinność z daleka nie wygląda jak z kartonu. Tekstury również już nie powodują skrzywienia na twarzy.

Porównanie ustawień średnich (suwak w prawo) oraz maksymalnych (suwak w lewo).

Przechodząc na ustawienia wysokie i bardzo wysokie głównie podnosimy jakość tekstur (zwłaszcza tych na reklamach w mieście… ) i nieco się poprawia jakość wody, cieni oraz wygląd włosów (u ludzi), ale raczej nie są to duże różnice. Jedyne, co istotnie zmienia preset „bardzo wysoki”, to zasięg pojawiania się detali – w typowej rozgrywce raczej tego nie dostrzeżemy, ale spacerując po mieście już owszem.

Jedyne ustawienia, które realnie wpływają na jakość oprawy - Ray Tracing

Realnie dopiero po aktywowaniu śledzenia promieni gra zaczyna wyglądać jak prawdziwie next-genowy produkt (bez niego w zasadzie nie różni się graficznie od takiego GTA V). Oczywiście – w grze są zaimplementowane odbicia realizowane „po staremu”, jednak ich działanie jest takie, że lepiej jakby ich w ogóle nie było… Odbicia w szybach przypominają jakieś pokrzywione portale do innej rzeczywistości, która w dodatku potrafi nagle się zmienić, jak spojrzymy pod nieco innym kątem. Ogólnie gra bez Ray Tracingu wygląda groteskowo, a odbicia jedyne, co robią, to wprowadzają dezorientację. Za to, gdy odpalimy śledzenie promieni…

Porównanie aktywnego Ray Tracingu (suwak w prawo) oraz wyłączonego (suwak w lewo).

Różnica jest kolosalna i w naszym odczuciu gra lepiej wygląda na ustawieniach niskich (ale nie najniższych, bo tam ludzi wywiało z miasta) z RT, niż na najwyższych bez RT. Sama funkcja pozwala regulować poziom obciążenia sprzętu, np. przez ilość odbitych obiektów, ustawienie to wpływa dosyć istotnie na wydajność, ale również na immersję w grze.

Porównanie Ray Tracingu z wysoką geometrią (suwak w prawo) oraz standardową, jak na PS5 (suwak w lewo).

Porównanie Ray Tracingu z maksymalną liczbą odbić (suwak w prawo) oraz zmniejszoną do połowy (podobnie jak w PS5) (suwak w lewo).

Porównanie Ray Tracingu z maksymalną liczbą odbić (suwak w prawo) oraz zmniejszoną do minimum (suwak w lewo).

Jako że całe miasto jest usłane przeszklonymi budynkami, neonami oraz innymi świecącymi ekranami, a do tego każdy mieszkaniec ma manię na punkcie polerowania swojego wozu przed wyjazdem z garażu, to odbicia atakują nas z każdej strony. Mimo tego obraz ten jest niesamowicie spójny i przyjemny dla oka, dzięki swojej realistyczności. Niestety takie bajery wymagają mocnej karty, a najlepiej, jeżeli będzie to karta od „zielonych”…

Testy wydajności kart graficznych w grze Marvel’s Spider-Man Remastered

Zacznijmy od testów w najwyższych ustawieniach (zatem tych z aktywnym śledzeniem promieni – ostatecznie to w nich docelowo chcemy grać) – wyższych nawet niż preset „bardzo wysoki”, gdyż dodatkowo można jeszcze podnieść „poziom szczegółów” oraz „jakość cieni”, co też zrobiliśmy. Niestety wydawca gry nieco nas zaskoczył i nie mieliśmy pod ręką zbyt wielu kart z układami AMD.

Platforma testowa

Procesor: Intel Core i9-12900K

(P-Core 5,1 GHz + boost do 5,3 GHz na 2 rdzeniach, E-Core 4,1 GHz)

Intel Core i9-12900K (P-Core 5,1 GHz + boost do 5,3 GHz na 2 rdzeniach, E-Core 4,1 GHz) Chłodzenie: NZXT Kraken Z3

NZXT Kraken Z3 Pamięć: Fury Beast 4x16 GB DDR 5 (5600 MHz, CL40, gear 2)

Fury Beast 4x16 GB DDR 5 (5600 MHz, CL40, gear 2) Płyta główna: ASUS ROG Strix 690-F

ASUS ROG Strix 690-F SSD: Samsung SSD 980 PRO 1 TB (PCI-E 4.0)

Samsung SSD 980 PRO 1 TB (PCI-E 4.0) Zasilacz: Corsair RM1000x

Corsair RM1000x Obudowa: Cooler Master Master Case H500M

Testy wykonywaliśmy na najnowszej w dniu testu (12.08.2022) wersji gry oraz sterownikach dla wszystkich kart (516.94 dla NVIDII oraz 22.7.1 z 26 lipca dla AMD). System Windows 11 był również w najnowszej dostępnej oficjalnie wersji, a w UEFI aktywowana była funkcja Resizable Bar.

FHD, najwyższe ustawienia, w tym Ray Tracing

1920x1080 px, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 103

68 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 103

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 103

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS]

Founders Edition 95

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS]

Founders Edition 81

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

Founders Edition 76

46 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Founders Edition 66

38 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 57

40 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 56

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

33 AMD Radeon RX 6700 XT

Gigabyte PRO OC 41

29 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 36

21 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 31

17 Legenda: / Średni FPS

/ 1% low FPS

Karty NVIDII zachowują się wyśmienicie – nawet posiadacze niespecjalnie ciepło przyjętego RTX 3050 mogą cieszyć się płynną rozgrywką w FHD w absolutnie najwyższych ustawieniach. Karty RTX 3080 i wyżej są blokowane przez obecnie najszybszy dostępny na rynku procesor (mimo jego podkręcenia). Karty AMD niestety zostały daleko w tyle. Kosztujący dwa razy więcej RX 6700 XT zmaga się, aby pokonać wspomnianego RTX 3050, a nadal droższy RX 6600 XT nawet z aktywnym FSR 2.0 nie pozwala na płynną grę. Pozostało liczyć na to, że AMD nie każe nam długo czekać na choć minimalną poprawę za sprawą nowszych sterowników.

QHD, najwyższe ustawienia, w tym Ray Tracing

2560x1440 px, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 103

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

KFA2 EX Gamer 103

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 99

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS]

MSI Suprim X 97

64 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 89

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS]

Founders Edition 71

47 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS]

Founders Edition 63

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

Founders Edition 57

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Founders Edition 52

25 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 44

27 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 41

32 AMD Radeon RX 6700 XT

Gigabyte PRO OC 30

15 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 29

19 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 29

17 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 24

13 Legenda: / Średni FPS

/ 1% low FPS

Przejście do bardziej współczesnej rozdzielczości praktycznie wyrzuciło z konkurencji karty AMD, które mieliśmy dostępne. RX 6700 XT z FSR potrafi miejscami odczuwalnie gubić klatki. Podobnie źle wypada w tej rozdzielczości RTX 3050, tylko że jemu akurat można to wybaczyć. Na górze wykresu dalej limituje nas procesor, choć tylko RTX 3090 Ti dobija do tego limitu bez użycia DLSS. W tej rozdzielczości realnie dopiero RTX 3080 możemy polecić do w pełni płynnej rozgrywki bez DLSS – wynika to z 10 GB pamięci vRAM, jaką dysponuje – słabsze karty NVIDII zaczynają się już dławić za sprawą tylko 8 GB vRAM.

UHD, najwyższe ustawienia, w tym Ray Tracing

3840x2160 px, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

KFA2 EX Gamer 90

64 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 79

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS]

MSI Suprim X 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

51 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 43

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS]

Founders Edition 42

26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS]

Founders Edition 35

22 NVIDIA GeForce RTX 3070

Founders Edition 31

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Founders Edition 27

17 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 24

14 Legenda: / Średni FPS

/ 1% low FPS

Najwyższa rozdzielczość, jaką testowaliśmy, w zasadzie powinna być całkiem na zielono, ale orientacyjnie wrzuciliśmy testy RX 6700 XT. Dopowiemy też, że nawet z FSR Ultra Performance nie pozwala na płynną grę. Szkoda trochę, że nie mieliśmy pod ręką topowych kart AMD, bo mimo wszystko Spider-Man Remastered nie jest bardzo wymagający i wykres byłby bardziej kolorowy. Jeżeli zaś chodzi o karty NVIDII, to w praktyce dopiero RTX 3080 Ti oferuje wystarczającą wydajność, a by grać w natywnym 4K, jeżeli jednak sięgniemy po DLSS, to również słabsze karty sobie poradzą. Jak za moment się przekonacie, włącznie z RTX 3060 Ti, jeżeli odważymy się grać z DLSS Ultra Performance :)

Testy bez Ray Tracingu

Naturalnie nie każda karta na rynku w ogóle potrafi obsłużyć śledzenie promieni, a mimo wszystko można na nich też przygody człowieka-pająka ogrywać. Zobaczmy zatem szybko na wyniki testów bez aktywnego śledzenia promieni.

FHD, najwyższe ustawienia, bez Ray Tracingu

1920x1080 px, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 177

103 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 176

104 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 172

99 NVIDIA GeForce RTX 3070

Founders Edition 160

91 AMD Radeon RX 6700 XT

Gigabyte PRO OC 155

95 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Founders Edition 147

82 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 138

81 AMD Radeon RX 5700 [FSR]

ASUS TUF OC 126

66 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 111

67 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 108

60 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 100

54 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 82

46 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR]

ASUS STRIX 57

40 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 45

32 NVIDIA GeForce GTX 1630 [FSR]

KFA2 EX 37

24 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR]

MSI Ventus 35

22 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 31

23 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 30

21 Legenda: / Średni FPS

/ 1% low FPS

W rozdzielczości, jaką powinno używać się z monitorami do 24,5” i po wyłączeniu śledzenia promieni, karty AMD zdecydowanie „wracają do gry”, choć raczej nie będzie to ich ulubiona gra do testów. RX 6600 wypada w połowie drogi między RTX 3060 Ti a RTX 3050, czyli gdzieś w okolicy RTX 3060 (którego do testów nie mieliśmy). Jego mocniejszy brat oferuje wydajność w okolicy RTX 3070 i ogólnie wszystkie karty z obecnej generacji poradzą sobie w takich ustawieniach bez najmniejszego problemu. Co ciekawe, poradzi sobie również starusieńki GTX 970 (choć lepiej będzie podpierać się tutaj FSR 2.0). Niestety tego samego nie można powiedzieć o najnowszym pomyśle na niski budżet od NVIDII – GTX 1630 zwyczajnie nie nadaje się do grania w wysokich ustawieniach i ledwo przegania GTX 1050 Ti.

QHD, najwyższe ustawienia, bez Ray Tracingu

2560x1440 px, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

KFA2 EX Gamer 175

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 174

102 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 173

104 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS]

MSI Suprim X 170

95 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 162

96 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 153

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS]

Founders Edition 153

88 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS]

Founders Edition 132

77 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 125

79 NVIDIA GeForce RTX 3070

Founders Edition 116

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Founders Edition 109

67 AMD Radeon RX 6700 XT

Gigabyte PRO OC 102

73 AMD Radeon RX 5700 [FSR]

ASUS TUF OC 96

57 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 93

59 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 81

58 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 76

50 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 76

53 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 60

47 Legenda: / Średni FPS

/ 1% low FPS

Przechodząc do rozdzielczości 1440p widać, że Radeony nieco więcej tutaj tracą – RX 6700 XT teraz już przegrywa z RTX 3060 Ti. Traci też RTX 3050, ale dalej pozwala na grę w takich ustawieniach, nawet bez DLSS. Starsze karty niestety całkiem już skapitulowały :( Na szczycie wykresu widać też, że dobijamy do limitu CPU (który jest znacznie mniej obciążony po wyłączeniu RT).

UHD, najwyższe ustawienia, bez Ray Tracingu

3840x2160 px, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

KFA2 EX Gamer 152

97 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 135

86 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS]

MSI Suprim X 128

82 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 114

79 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 100

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS]

Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS]

Founders Edition 88

58 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 85

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

Founders Edition 69

56 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 67

50 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Founders Edition 62

45 AMD Radeon RX 6700 XT

Gigabyte PRO OC 61

48 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 53

39 Legenda: / Średni FPS

/ 1% low FPS

Rozdzielczość 2160p nawet bez aktywnego śledzenia promieni jest już sporym wyzwaniem – tylko dwie karty dobiły do 3-cyfrowego wyniku FPS bez posiłkowania się upscalingiem. Niemniej nadal na karcie za 2500 zł można liczyć na grywane w 60 FPS.

Jaki procesor do Marvel’s Spider-Man Remastered?

Po testach kart sprawdziliśmy jeszcze wydajność garści procesorów z 12. generacji serii Intel Core. Niestety nie zdążyliśmy przygotować na czas platformy z procesorem AMD. Testy przeprowadziliśmy z kartą GeForce RTX 3090 Ti w dwóch ustawieniach. W zasadzie to mieliśmy jeszcze test w rozdzielczości 4K, ale tu limitem była zawsze karta, więc nie ma sensu go nawet prezentować.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

2560x1440 px, DLSS Quality, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900K 103

67 Intel Core i7-12700K 98

66 Intel Core i5-12600K 97

65 Intel Core i5-12400F 84

55 Intel Core i3-12100F 73

50 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Test procesorów w najniższych ustawieniach

1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900K 198

118 Intel Core i7-12700K 192

115 Intel Core i5-12600K 183

109 Intel Core i5-12400F 166

99 Intel Core i3-12100F 150

94 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Skalowanie wygląda identycznie niezależnie od ustawień, tak długo jak karta nie zacznie nas ograniczać. Mimo że procesor w czasie gry potrafi być bardzo mocno obciążony, to w praktyce nawet kosztujący 550 zł Core i3-12100F pozwoli na w miarę komfortową grę. Idealny komfort zapewniają jednak dopiero nowsze jednostki z rdzeniami E-Core (i wyższym taktowaniem) – tu minimalny FPS nie spada poniżej 60 :) Tu jednak ostrzegamy - gra prawdopodobnie nie polubi się z procesorami starszymi niż 8. generacja Intel Core lub pierwsze AMD Ryzen.

Jak podnieść wydajność w Marvel’s Spider-Man Remastered? To proste – włącz upscaling!

Jak widzieliście po naszych testach wcześniej, zarówno DLSS, jak i FSR 2.0 potrafią mocno podnieść wydajność. Ale czy czymś się różnią? Czy któraś technika daje więcej FPS? Czy oferują taką samą jakość obrazu? Sprawdziliśmy to i różnice między DLSS a FSR 2.0 nadal są znaczne, choć przy tym nie są jednoznaczne. To przynajmniej w kwestii jakości, bo wydajność oferują praktycznie taką samą.

Test wpływu ustawień technik upscalingu na wydajność w grze

RTX 3060 Ti, i9-12900K, 3840x2160 px, więcej = lepiej

Natywne 4K 27

17 DLSS Jakość 35

22 DLSS Zbalansowany 42

24 DLSS Wydajność 47

26 DLSS Ultra Wydajność 55

33 FSR 2.0 Jakość 37

23 FSR 2.0 Zbalansowany 41

23 FSR 2.0 Wydajność 46

26 FSR 2.0 Ultra Wydajność 56

31 IGTI Ultra Jakość 33

20 IGTI Jakość 39

24 IGTI Zbalansowany 44

26 IGTI Wydajność 47

29 IGTI Ultra Wydajność 59

35 Legenda: / / Średni FPS

/ / 1% low FPS

FSR 2.0 jest marginalnie, ale jednak, szybsze od DLSS w ustawieniu Quality, ale o tyle samo lepszy okazuje się DLSS w bardziej agresywnie skalujących trybach. Najszybszy jednak okazał się skaler IGTI, tu jednak jakość skalowania pozostawia wiele do życzenia i nie będziemy go brać pod uwagę przy porównaniach.

Porównanie FHD z DLAA (suwak w prawo) oraz z DLSS Quality (suwak w lewo).

Porównanie FHD z DLAA (suwak w prawo) oraz z DLSS Balanced (suwak w lewo).

Porównanie FHD z DLAA (suwak w prawo) oraz z FSR 2.0 Quality (suwak w lewo).

Porównanie FHD z DLAA (suwak w prawo) oraz z FSR 2.0 Balanced (suwak w lewo).

DLSS nadal zdecydowanie lepiej radzi sobie z półprzeźroczystymi obiektami, jak wszelkie siatki, liny i inne obiekty tego typu (np. żurawie budowlane, których sporo w omawianej grze). FSR 2.0 poczyniło w tej kwestii znaczny postęp, ale nadal często nie zachowuje ciągłości takich obiektów w grze oraz znacznie je rozmazuje. Sytuacja odwraca się, gdy przychodzi do renderowania powierzchni wody – tutaj DLSS gubi większość detali i woda wygląda znacznie gorzej niż natywny obraz oraz bardzo jemu bliski efekt pracy FSR 2.0.

Porównanie FHD z DLSS Quality (suwak w prawo) oraz z FSR 2.0 Quality (suwak w lewo).

Porównanie FHD z DLSS Balanced (suwak w prawo) oraz z FSR 2.0 Balanced (suwak w lewo).

Ostatecznie pozostaje kwestia cieni – DLSS znacząco je rozjaśnia i wyostrza – do poziomu, który w naszym mniemaniu jest nieco przesadzony. FSR 2.0 pozostawia cienie wierniejsze oryginałowi, ale tu z kolei mamy obraz bardziej rozmazany. Które podejście jest lepsze w zasadzie wygląda na kwestię mocno subiektywną.

To, co jednak jest najważniejsze przypadku skalowania, to jego działanie podczas ruchu (statyczne SS nie oddają niestety wszystkiego). W tej kwestii DLSS nadal posiada znaczącą przewagę – obraz jest pozbawiony migania krawędzi, gdy te są bardzo blisko siebie (np. fasada budynku z licznymi oknami widziana pod ostrym kątem). W przypadku ustawień Performance (i Ultraperformance) FSR 2.0 potrafi mrugać całymi teksturami, co zakładamy, że zostanie jeszcze poprawione.

Ogólnie DLSS nadal posiada najbardziej ostry obraz w ruchu, który w przypadku 4K nawet w ustawieniu Balanced bardzo trudno rozróżnić od natywnego 4K. Niemniej cieszy nas ogromny postęp, jaki AMD poczyniło w technice, która jest przecież dostępna dla wszystkich, nawet posiadających bardzo stare karty.

Czy Marvel Spider-Man Remastered na PC wygląda lepiej niż wersja na PlayStation 5?

Na koniec postanowiliśmy porównać jakość oprawy graficznej pomiędzy wersją PC a tą wydaną 2 lata temu na konsolę SONY. Do porównania użyliśmy trybu Fidelity na konsoli, w którym gra kosztem zejścia do (stabilnych :P) 30 FPS oferuje rozdzielczość do 4K przy aktywnym śledzeniu promieni. Wersja na PC oczywiście była ustawiona na możliwie najwyższe ustawienia

Porównanie Marvel’s Spider-Man Remastered na PC i PS5

Ogólnie różnice występują i są liczne, jednak nie na tyle znaczne, aby uznać wersję na PS5 odczuwalnie gorszą (czego nie można powiedzieć o wydajności, ale to raczej nikogo nie szokuje). Wyjątkiem będzie tu sposób, w jaki działa śledzenie promieni. Wersja na konsole oferuje znacznie niższej jakości odbity obraz (choć o tyle dobrze, że jest to faktycznie odbicie, a nie jakaś natchniona wizja silnika gry…). Dotyczy to zarówno geometrii, jak i tekstur tych odbić. Co więcej, wersja na PC oferuje możliwość renderowania w takich odbiciach znacznie większej ilości obiektów, co też podbija immersję. Jakby tego było mało, to odbicia w wersji na PC renderowane są w pełnej rozdzielczości, podczas gdy na konsoli jest to połowa aktualnie używanej przez konsole dynamicznej rozdzielczości.

Marvel's Spider-Man Remastered na PC podnosi jeszcze bardziej poprzeczkę w kwestii jakości oprawy graficznej - jesteśmy ciekawi, czy nadchodząca również na PC kontynuacja, czyli Miles Morales także zdoła tak odskoczyć wersji na konsole

Jeżeli ciekawi Was dokładne porównanie jakości obrazu między wersją gry na PC i na konsole PlayStation 5, to zachęcamy do zapoznania się z (jak zwykle) świetnym materiałem przygotowanym przez Digital Foundry.

Czy Marvel’s Spider-Man do dobry port na PC?

Podsumowując już nasz test pora odpowiedzieć na powyższe pytanie i z ulgą oraz radością stwierdzamy, że jest to jeden z najlepiej przygotowanych portów gry z konsolą, z jakim ostatnio mieliśmy styczność. Nie tylko udało się uniknąć błędów, ale również twórcy zdołali znacznie dopracować grę od strony graficznej. Jedyne, co można by grze zarzucić, to bardzo mocne obciążenie sprzętu (tak CPU, jak i GPU) podczas gry z maksymalnymi ustawieniami (czyli z Ray Tracingiem), choć biorąc pod uwagę, że takie ustawienia są dostępne nawet dla duetu karty i procesora kosztujących nieco ponad 2000 zł (RTX 3050 oraz Core i3-12100F), to trudno uznać to za globalny problem.

Marvel's Spider-Man Remastered PC może być świetnym wyborem dla tych PC-towców, którzy już nie mogą się doczekać GTA VI :)

Jedynie posiadacze kary graficznej z układem AMD mogą odczuć pewien dyskomfort, ale biorąc pod uwagę natężenie użycia funkcji śledzenia promieni, to raczej nie powinno ich to dziwić. Nam gra bardzo przypadła do gustu i po wielu godzinach testów cieszymy się na myśl, że w końcu będziemy mogli w nią faktycznie zagrać :)