Karty graficzne Intel zagrożone? Producent komentuje sprawę

Intel i NVIDIA oficjalnie ogłosiły partnerstwo, które ma połączyć CPU Intela z GPU NVIDII, otwierając drogę do nowych rozwiązań w AI i PC. Pojawiły się jednak pytania o przyszłość kart graficznych Intel Arc.

Nawiązanie współpracy NVIDII i Intela odbiło się szerokim echem w branżowych mediach. Według zapowiedzi gigantów, partnerstwo ma połączyć procesory Intela z układami graficznymi NVIDII, otwierając drogę do przełomowych rozwiązań w obszarze AI i komputerów osobistych. Co istotne, do porozumienia firmy przygotowywały się przez ponad rok, co pokazuje skalę i wagę przedsięwzięcia.

Wraz z ogłoszeniem współpracy pojawiły się pytania o przyszłość układów graficznych Intel Arc - zarówno w postaci mobilnych układów, jak i desktopowych kart. Część komentatorów zaczęła spekulować, czy rozwój własnych GPU Intela nie zostanie wstrzymany na rzecz technologii NVIDII. Do tej kwestii odniósł się producent podczas konferencji prasowej.

Co z kartami graficznymi Intela?

W rozmowie z redakcją PC World Intel potwierdził, że współpraca z NVIDIĄ ma charakter komplementarny i nie oznacza rezygnacji z własnych rozwiązań graficznych.

“Nie omawiamy obecnie szczegółowych planów, ale partnerstwo uzupełnia naszą strategię. Intel nadal będzie oferować produkty wyposażone w procesory graficzne” – przekazał rzecznik firmy w komentarzu dla Brad’a Chacosa z PC World.

Można więc przyjąć, że Intel nie planuje porzucać rozwoju własnych układów GPU. Wiemy, że w harmonogramie premier wciąż znajdują się m.in. procesory Nova Lake i Panther Lake, które mają być wyposażone w nową generację grafiki Xe3 „Celestial”.

Procesory Intela z grafiką GeForce?

Mimo tych zapewnień, oświadczenie Intela pozostawia pewną dozę niejasności. Wcześniej zapowiadano bowiem, że współpraca z NVIDIĄ obejmie wiele kolejnych generacji produktów.

Serwis PC World sugeruje, że w przyszłości mogą pojawić się procesory Intela zintegrowane z układami graficznymi zaprojektowanymi przez NVIDIĘ – szczególnie że architektura CPU Intela oparta jest na modułowej budowie, w której GPU stanowi osobny blok krzemowy.